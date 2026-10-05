Con algunas dudas en el once inicial, Nacional juega su última bala ante City Torque

Este lunes a la hora 20 en el Gran Parque Central y con entradas agotadas, Nacional buscará una victoria ante Montevideo City Torque que le permita seguir dando pelea en el Clausura.
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Caras y Caretas Diario
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El técnico Daniel Carreño tiene algunas dudas para definir el equipo. El último contratiempo fue el que ocurrió en el entrenamiento de este domingo, donde Nicolás Rodríguez que iba a ser titular recibió un golpe y es duda para enfrentar al ciudadano.
Será probado esta mañana y si no responde, todo indica que Camilo Cándido se podría meter en el once inicial. Otra de las dudas está en la zaga central. Sebastián Coates vuelve y jugará desde el vamos. Agustín Rogel está pronto y habrá que ver si el entrenador lo manda a la cancha o mantiene al juvenil Tomás Viera.
El que si ingresara seguro es el juvenil Luciano González en la mitad del terreno y Maxi Gómez comandará el ataque albo.
Así las cosas, el once sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel o Tomás Viera y Nicolás Rodríguez o Camilo Cándido; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Luciano González; Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.
"No tenemos un equipo que me represente"
Este domingo el técnico Daniel Carreño habló en Punto Penal y se refirió al estilo de juego del tricolor. “Hoy no tenemos un equipo que me represente al 100%, no tenemos un estilo marcado, pero sí tenemos el resultado que era lo que precisábamos”.
El técnico también se refirió a su principal figura, Maximiliano Gómez: “Maxi Gómez es nuestro líder futbolístico. Hay momentos clave donde Maxi encuentra las soluciones y ahí parece que todo Nacional depende de Maxi Gómez. Por momentos pasa eso”.