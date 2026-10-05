Con algunas dudas en el once inicial, Nacional juega su última bala ante City Torque

El que si ingresara seguro es el juvenil Luciano González en la mitad del terreno y Maxi Gómez comandará el ataque albo.

Así las cosas, el once sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel o Tomás Viera y Nicolás Rodríguez o Camilo Cándido; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Luciano González; Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.

"No tenemos un equipo que me represente"

Este domingo el técnico Daniel Carreño habló en Punto Penal y se refirió al estilo de juego del tricolor. “Hoy no tenemos un equipo que me represente al 100%, no tenemos un estilo marcado, pero sí tenemos el resultado que era lo que precisábamos”.

El técnico también se refirió a su principal figura, Maximiliano Gómez: “Maxi Gómez es nuestro líder futbolístico. Hay momentos clave donde Maxi encuentra las soluciones y ahí parece que todo Nacional depende de Maxi Gómez. Por momentos pasa eso”.