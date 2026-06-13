Estados Unidos le dio una paliza a Paraguay y lo golea 4 a 1

Pulisic desequilibró siempre por la izquierda

Si hubo un futbolista imposible de controlar para Paraguay fue Christian Pulisic. El capitán estadounidense atacó constantemente el sector derecho de la defensa rival, donde Juan José Cáceres y Diego Gómez nunca lograron contener sus desbordes, diagonales y cambios de ritmo.

Desde ese costado nacieron gran parte de las acciones de peligro. El futbolista del Milan fue decisivo para romper el bloque defensivo paraguayo, participó en la construcción del primer gol y asistió a Folarin Balogun en el segundo. Cada vez que recibió con espacios generó superioridad y obligó a la Albirroja a retroceder.

El gran funcionamiento colectivo tuvo como principal beneficiario a Folarin Balogun. El delantero convirtió un doblete, mostró toda su jerarquía dentro del área y hasta llegó a marcar un tercer tanto que fue correctamente anulado por fuera de juego.

Siempre atacó los espacios que generaban Pulisic, Weston McKennie y Malik Tillman, ganó repetidamente la espalda de los centrales paraguayos y fue letal cada vez que quedó de cara al arco. Su movilidad terminó desarmando por completo a la defensa rival.

Uno de los grandes aciertos del equipo de Mauricio Pochettino fue la presión alta y coordinada en toda la cancha. La movilidad de Weston McKennie, Malik Tillman, Sergiño Dest y Tyler Adams le permitió recuperar la pelota muy cerca del área rival y cortar permanentemente los circuitos de juego de la Albirroja.

Además de presionar, Los Yankis generaron superioridad numérica en distintos sectores del campo. Siempre encontró un hombre libre para progresar, movió la pelota con velocidad y obligó al conjunto de Gustavo Alfaro a correr detrás del balón durante buena parte del encuentro. El seleccionado sudamericano nunca logró salir con claridad ni conectar a sus jugadores más desequilibrantes, como Julio Enciso o Miguel Almirón.

Errores defensivos condenaron a Paraguay

Más allá del mérito estadounidense, el conjunto guaraní colaboró con una actuación muy floja de su última línea. El primer gol llegó tras el desafortunado tanto en contra de Damián Bobadilla, mientras que durante todo el partido la defensa mostró problemas para controlar las marcas, cerrar los espacios y sostener la intensidad del rival.

Juan José Cáceres sufrió durante toda la noche frente a Christian Pulisic, los centrales quedaron reiteradamente expuestos y las pérdidas en salida facilitaron el trabajo ofensivo del conjunto norteamericano. Incluso cuando Mauricio Magalhães descontó para el 3-1, la sensación nunca cambió: los locales siguieron dominando el desarrollo y terminó liquidando el encuentro con el gol de Giovanni Reyna, que coronó una actuación convincente del equipo de Mauricio Pochettino.