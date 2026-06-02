Se va delineando todo para lo que será el puntapié inicial del Mundial, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio. En las últimas horas, la FIFA hizo oficiales las indumentarias que utilizará cada una de las selecciones en los partidos de la fase de grupos. Uruguay jugará con tres equipaciones diferentes.
tres combinaciones diferentes
FIFA dio a conocer las equipaciones que usará Uruguay en la fase de grupos del Mundial
Uruguay vestirá en los primeros dos encuentros con camiseta celeste (el primero con short y medias blancas, el otro negras) mientras que el tercer encuentro usará la alternativa.