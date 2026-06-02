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Deportes Mundial |

tres combinaciones diferentes

FIFA dio a conocer las equipaciones que usará Uruguay en la fase de grupos del Mundial

Uruguay vestirá en los primeros dos encuentros con camiseta celeste (el primero con short y medias blancas, el otro negras) mientras que el tercer encuentro usará la alternativa.

La indumentaria de Uruguay en la fase de grupos del Mundial.&nbsp;

La indumentaria de Uruguay en la fase de grupos del Mundial. 

 Uruguay
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Se va delineando todo para lo que será el puntapié inicial del Mundial, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio. En las últimas horas, la FIFA hizo oficiales las indumentarias que utilizará cada una de las selecciones en los partidos de la fase de grupos. Uruguay jugará con tres equipaciones diferentes.

En su debut ante Arabia Saudita, la celeste utilizará la camiseta oficial pero con short y medias blancas mientras que el golero vestirá completamente de naranja. Los árabes vestirán completamente de verde.

URU vs KSA

Para el segundo encuentro, que será ante Cabo Verde, Uruguay volverá a vestir de celeste pero esta vez con camiseta y short negro (el golero irá complemente de verde). La selección africana vestirá con indumentaria completamente de rojo.

URU vs CVR

Finalmente, ante España, la FIFA determinó que Uruguay vista con la camiseta alternativa, short y medias negras, mientras que el golero vestirá de naranja. Por el lado de España, los europeos jugarán completamente de negro.

URU vs ESP

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