Investigan a dirigente sindical: "La solidaridad internacionalista no es un delito ni falta administrativa"

“Resulta especialmente grave” que se investigue “la participación de un trabajador organizado en una movilización convocada por su sindicato”, analizaron. Podría tratarse de “un intento de sanción ejemplarizante” en vez de una “genuina preocupación por el respeto a las normas”, reflexionaron.

Desde la Coordinación por Palestina exigen que la ANP “actúe con pleno respeto de los derechos de las y los trabajadores”, que garanticen el debido proceso y eviten “cualquier forma de persecución o represalia vinculada al ejercicio de la actividad sindical” y del “derecho a la protesta”.

Las investigaciones administrativas “no pueden transformarse en instrumentos para desalentar la participación sindical, castigar la protesta o generar un efecto intimidatorio”, expresaron. “La solidaridad internacionalista no es un delito ni una falta administrativa”, sentenciaron. La solidaridad hacia un pueblo víctima “de genocidio y que atraviesa una situación de extrema gravedad humanitaria” es una expresión “legítima de conciencia, compromiso y acción colectiva”, concluyeron.

La interna

Según informó El Observador la propuesta de abrir un expediente fue realizada por el director por la oposición Jorge Gandini y acompañada por el resto del directorio. La medida busca “analizar si la eventual participación del funcionario durante su jornada laboral pudo configurar un abandono de servicio o cualquier otro incumplimiento de los deberes funcionales previstos en la normativa vigente”. Y también deberá aclarar si se encontraba amparado por los fueros sindicales o no.

La investigación administrativa propuesta por Gandini tratará de esclarecer si la participación del trabajador en una manifestación que bloqueó los accesos al puerto es incompatible con los deberes de diligencia, lealtad y defensa de los intereses de la ANP.