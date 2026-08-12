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Política Aiguá | Lavalleja |

Lavalleja

Llegó la luz al paraje Molles de Aiguá

UTE inauguró obras de electrificación en el paraje Molles de Aiguá (Lavalleja). A pesar de la dificultosa topografía, se garantizó el derecho al acceso a la energía eléctrica de los pobladores, valoró la presidenta del ente.

Autoridades de UTE y de Lavalleja en Molles de Aiguá.

Autoridades de UTE y de Lavalleja en Molles de Aiguá.
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Por Redacción Caras y Caretas

El derecho al acceso a la energía eléctrica “está en el ADN” del directorio de UTE, afirmó la presidenta del organismo, Andrea Cabrera, durante la inauguración de las conexiones para los pobladores de Molles de Aiguá (Lavalleja). Afirmó que el acceso a este servicio público es mucho más que encender una lámpara , “es tener otra calidad de vida”.

El derecho de las personas antes que la rentabilidad

Cabrera relató que la instalación del servicio en Molles de Aiguá, el pasado martes 11 de agosto, resultó una tarea dificultosa desde dimensiones como la topográfica, la estructural, la reglamentaria e inclusive la económica. Sin embargo, se supeditó la rentabilidad al derecho de las personas que habitan Molles de Aiguá, destacó.

En ese sentido, expresó que la empresa pública, a partir de la responsabilidad social que le corresponde, posibilitó la llegada de la red a partir del pago de un monto cercano al 15% del valor de la obra, que la transformó en una alternativa viable para los lugareños.

La jerarca afirmó que el resultado es el producto del accionar interinstitucional de la UTE ,de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del involucramiento activo de las familias de la zona.

El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, por su parte, señaló que el departamento está en condiciones de ser el primero del país en estar 100% electrificado, sin contar los del área metropolitana, ya que queda muy pocas zonas rurales sin energía eléctrica.

Queda un 0,2% de la población sin electricidad

El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, señaló que si bien el 99,8% de los uruguayos accede a la energía eléctrica, hay un 0,2% que carece del servicio, para quienes también el acceso es muy relevante.

Por eso, destacó la importancia de una empresa pública potente y sostenible que, a la vez, ejecuta tareas no rentables para una empresa privada, como es llevar energía a distintos puntos del territorio.

Olesker consideró que las políticas públicas resultan exitosas cuando existe participación de una comunidad organizada para apoyar.

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