Llegó la luz al paraje Molles de Aiguá

La jerarca afirmó que el resultado es el producto del accionar interinstitucional de la UTE ,de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del involucramiento activo de las familias de la zona.

El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, por su parte, señaló que el departamento está en condiciones de ser el primero del país en estar 100% electrificado, sin contar los del área metropolitana, ya que queda muy pocas zonas rurales sin energía eléctrica.

Queda un 0,2% de la población sin electricidad

El subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, señaló que si bien el 99,8% de los uruguayos accede a la energía eléctrica, hay un 0,2% que carece del servicio, para quienes también el acceso es muy relevante.

Por eso, destacó la importancia de una empresa pública potente y sostenible que, a la vez, ejecuta tareas no rentables para una empresa privada, como es llevar energía a distintos puntos del territorio.

Olesker consideró que las políticas públicas resultan exitosas cuando existe participación de una comunidad organizada para apoyar.