El derecho al acceso a la energía eléctrica “está en el ADN” del directorio de UTE, afirmó la presidenta del organismo, Andrea Cabrera, durante la inauguración de las conexiones para los pobladores de Molles de Aiguá (Lavalleja). Afirmó que el acceso a este servicio público es mucho más que encender una lámpara , “es tener otra calidad de vida”.
Lavalleja
Llegó la luz al paraje Molles de Aiguá
UTE inauguró obras de electrificación en el paraje Molles de Aiguá (Lavalleja). A pesar de la dificultosa topografía, se garantizó el derecho al acceso a la energía eléctrica de los pobladores, valoró la presidenta del ente.