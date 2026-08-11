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Sociedad Parentini | Carlos Negro |

fiscalía al tanto

Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Negro y a directora del INR

Las amenazas fueron realizadas mediante una carta manuscrita que Parentini hizo sacar del lugar donde se encuentra recluido.

Parentini amenazó por carta.

Parentini amenazó por carta.
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El ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Reclusión (INR), Ana Juanche, fueron amenazados de muerte por el delincuente Erwin “Coco” Parentini, quién se encuentra recluido en una unidad de máxima seguridad en el ex Comcar, y realizó las amenazas mediante una carta manuscrita.

En la nota, reclamó por mejores condiciones de reclusión, y amenazó a Negro, diciéndole que sabe por dónde se mueve y que, si quiere, le podría “meter un tiro en la cabeza”. A continuación enumeró algunos lugares públicos, donde según este delincuente transita el ministro Negro.

En la carta, de tres páginas, amenaza también a la directora Juanche, a quien le dice que tiene “un regalito preparado” para ella.

Amenaza por carta

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la amenaza fue enviada por una carta que Parentini envió desde la cárcel en un manuscrito que le entregó a un oficial de la Unidad Nº25 del INR, donde se encuentra recluido.

Enterado de esta situación, Negro dio parte a la Fiscalía que investiga el caso, así como también intervienen en Inteligencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, detallaron a Telenoche fuentes del Ministerio del Interior.

Parentini integró la barra brava de Peñarol, y cumple condena por planificar homicidios vinculados al fútbol.

En setiembre de 2022, Parentini ya había amenazado al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del INR, Luis Mendoza, que motivó una investigación del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano.

Parentini condenado

Parentini está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha tricolor Lucas Langhain, crimen que ordenó desde la cárcel, y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo. Por su peligrosidad, se encuentra recluido en condiciones de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad del país.

En marzo pasado, la Justicia hizo lugar a un pedido de la defensa de Parentini que presentó un recurso de habeas corpus en el que denunciaba sus condiciones de reclusión.

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