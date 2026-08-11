Erwin "Coco" Parentini amenazó de muerte al ministro Negro y a directora del INR

Amenaza por carta

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la amenaza fue enviada por una carta que Parentini envió desde la cárcel en un manuscrito que le entregó a un oficial de la Unidad Nº25 del INR, donde se encuentra recluido.

Enterado de esta situación, Negro dio parte a la Fiscalía que investiga el caso, así como también intervienen en Inteligencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, detallaron a Telenoche fuentes del Ministerio del Interior.

Parentini integró la barra brava de Peñarol, y cumple condena por planificar homicidios vinculados al fútbol.

En setiembre de 2022, Parentini ya había amenazado al entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al director del INR, Luis Mendoza, que motivó una investigación del fiscal de Flagrancia, Fernando Romano.

Parentini condenado

Parentini está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha tricolor Lucas Langhain, crimen que ordenó desde la cárcel, y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo. Por su peligrosidad, se encuentra recluido en condiciones de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad del país.

En marzo pasado, la Justicia hizo lugar a un pedido de la defensa de Parentini que presentó un recurso de habeas corpus en el que denunciaba sus condiciones de reclusión.