Informe de Feres contradice todas las versiones sobre la suspensión del partido entre Peñarol y Torque

Luego de una espera de 45 minutos sumida en la incertidumbre, sobre las 19:15 horas llegó el desencadenante: a través de los parlantes del estadio se anunció la suspensión del juego, lo que provocó el inicio del desalojo de las tribunas y la retirada de los espectadores hacia sus hogares.
El informe arbitral que abre la grieta
Frente a la cronología de los hechos presenciados por miles de hinchas, la redacción oficial estampada por el árbitro Javier Feres en la planilla del sistema COMET tomó un rumbo completamente distinto y dejó expuestas severas inconsistencias:
"Dejo constancia que el partido fue postergado a las 19:33 luego de que se constatara que se había evacuado el estadio por fallas en la red lumínica, habiéndose retirado: el público, la ambulancia y el personal de portería. Luego de dialogar con el delegado de partido, estar en comunicación con la Mesa Ejecutiva y con el encargado de la seguridad, se concluyó que no se podía garantizar que si el partido se jugaba el público quisiera retornar, y se generara algún incidente de seguridad al intentar ingresar. Amplío en confidencial."
El choque entre la realidad y la planilla: Las contradicciones
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La hora de la suspensión (19:15 hs vs. 19:33 hs):
A las 19.10 los altoparlantes primero comunicaron que iban a esperar 15 minutos más, pero luego rectificaron su error y anunciaron la suspensión siendo aproximadamente las 19.15. Sin embargo el informe arbitral marca la postergación recién a las 19:33 hs (18 minutos más tarde). Feres redacta el acta como si la suspensión hubiera sido consecuencia de notar el estadio vacío.
El desmantelamiento prematuro de la seguridad:
Si la decisión oficial entre los árbitros, delegados y la Mesa Ejecutiva se formalizó a las 19:33 hs, resulta alarmante que la ambulancia obligatoria y el personal de portería abandonaran el recinto antes de esa hora. La orden emitida por parlantes a las 19:15 hs provocó que la sanidad y la seguridad del espectáculo se retirasen antes de que las autoridades firmaran la suspensión reglamentaria. La pregunta que se impone es quién dio la orden de suspender el partido si no fue el arbitro principal.