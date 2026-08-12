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Deportes Feres | Club Atlético Peñarol |

¿Quién suspendió?

Informe de Feres contradice todas las versiones sobre la suspensión del partido entre Peñarol y Torque

El informe de Feres marca la suspensión a las 19:33 por falta de público y ambulancia, pero a las 19:15 la voz del estadio ya lo daba por suspendido.

&nbsp;Javier Feres&nbsp;

 Javier Feres 
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El polémico desenlace del encuentro entre Montevideo City Torque y Peñarol, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Charrúa, sumó un nuevo capítulo cargado de contradicciones y dudas. Tras una jornada marcada por versiones encontradas entre la Mesa Ejecutiva, la organización y los propios clubes, la divulgación del informe oficial del árbitro Javier Feres en el sistema COMET dejó al descubierto grietas irrefutables entre lo que ocurrió sobre el césped y la narrativa del acta arbitral.

La noche del apagón y el anuncio que vació las tribunas

En la tarde-noche del sábado, el Estadio Charrúa lucía plenamente iluminado. Sin embargo, apenas unos minutos antes del pitazo inicial, la red lumínica colapsó: de golpe se apagaron cinco de las seis torres de iluminación, mientras que la única restante sobrevivió con apenas un foco encendido de los 11 que posee.

A partir de allí se desató la penumbra. La luz iba y venía en lapsos de pocos segundos, totalmente insuficiente para disputar el compromiso de forma normal. A pesar de la falla, futbolistas y árbitros ingresaron al campo de juego e hicieron el saludo protocolar a oscuras. Tras realizar un breve calentamiento, los planteles abandonaron la cancha hacia los vestuarios para aguardar una solución técnica.

Luego de una espera de 45 minutos sumida en la incertidumbre, sobre las 19:15 horas llegó el desencadenante: a través de los parlantes del estadio se anunció la suspensión del juego, lo que provocó el inicio del desalojo de las tribunas y la retirada de los espectadores hacia sus hogares.

El informe arbitral que abre la grieta

Frente a la cronología de los hechos presenciados por miles de hinchas, la redacción oficial estampada por el árbitro Javier Feres en la planilla del sistema COMET tomó un rumbo completamente distinto y dejó expuestas severas inconsistencias:

"Dejo constancia que el partido fue postergado a las 19:33 luego de que se constatara que se había evacuado el estadio por fallas en la red lumínica, habiéndose retirado: el público, la ambulancia y el personal de portería. Luego de dialogar con el delegado de partido, estar en comunicación con la Mesa Ejecutiva y con el encargado de la seguridad, se concluyó que no se podía garantizar que si el partido se jugaba el público quisiera retornar, y se generara algún incidente de seguridad al intentar ingresar. Amplío en confidencial."

El choque entre la realidad y la planilla: Las contradicciones

  • La hora de la suspensión (19:15 hs vs. 19:33 hs):

    A las 19.10 los altoparlantes primero comunicaron que iban a esperar 15 minutos más, pero luego rectificaron su error y anunciaron la suspensión siendo aproximadamente las 19.15. Sin embargo el informe arbitral marca la postergación recién a las 19:33 hs (18 minutos más tarde). Feres redacta el acta como si la suspensión hubiera sido consecuencia de notar el estadio vacío.

  • El desmantelamiento prematuro de la seguridad:

    Si la decisión oficial entre los árbitros, delegados y la Mesa Ejecutiva se formalizó a las 19:33 hs, resulta alarmante que la ambulancia obligatoria y el personal de portería abandonaran el recinto antes de esa hora. La orden emitida por parlantes a las 19:15 hs provocó que la sanidad y la seguridad del espectáculo se retirasen antes de que las autoridades firmaran la suspensión reglamentaria.

    La pregunta que se impone es quién dio la orden de suspender el partido si no fue el arbitro principal.

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