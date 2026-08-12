Informe de Feres contradice todas las versiones sobre la suspensión del partido entre Peñarol y Torque

Luego de una espera de 45 minutos sumida en la incertidumbre, sobre las 19:15 horas llegó el desencadenante: a través de los parlantes del estadio se anunció la suspensión del juego, lo que provocó el inicio del desalojo de las tribunas y la retirada de los espectadores hacia sus hogares.

El informe arbitral que abre la grieta

Frente a la cronología de los hechos presenciados por miles de hinchas, la redacción oficial estampada por el árbitro Javier Feres en la planilla del sistema COMET tomó un rumbo completamente distinto y dejó expuestas severas inconsistencias:

"Dejo constancia que el partido fue postergado a las 19:33 luego de que se constatara que se había evacuado el estadio por fallas en la red lumínica, habiéndose retirado: el público, la ambulancia y el personal de portería. Luego de dialogar con el delegado de partido, estar en comunicación con la Mesa Ejecutiva y con el encargado de la seguridad, se concluyó que no se podía garantizar que si el partido se jugaba el público quisiera retornar, y se generara algún incidente de seguridad al intentar ingresar. Amplío en confidencial."

El choque entre la realidad y la planilla: Las contradicciones