Peñarol: Aguirre pierde un pilar de la defensa y el capitán se prepara para volver

No podrá ser entre semana esta ni la próxima porque City Torque tiene actividad por Copa Sudamericana, ante Tigre.

Tampoco las dos semanas siguientes porque el calendario depara disputa de Copa AUF Uruguay.

Esto supone una complicación para Peñarol porque el clásico con Nacional se avecina y hay tres jugadores con cuatro tarjetas amarillas y en caso de que vean la quinta quedarán automáticamente suspendidos por un partido.

Ellos son Nicolás Fernández, Leandro Umpiérrez y Luis Angulo. En caso ser amonestados contra Central Español, no podrán jugar en la tercera fecha contra Deportivo Maldonado en el Campus.

En cambio, si la amarilla la ven contra los fernandinos no podrán jugar en la cuarta fecha, el domingo 29 de agosto contra Nacional en el Campeón del Siglo.

El partido contra City Torque le achicó a Aguirre las posibilidades de ir administrando esas tarjetas.

Herrera al margen

Pero el tema tarjetas no es el único problema que tendrá que afrontar el entrenador Diego Aguirre en los próximos días. El zaguero Nahuel Herrera quedó descartado para el encuentro ante Central Español. El juvenil sufrió un golpe en su pie en una acción de juego en el último entrenamiento, quedó descartado para el fin de semana y se irá evaluando su evolución pensando en el partido clásico. En primera instancia volverá a los entrenamientos en 10 días. La lesión de Herrera le abre la posibilidad al capitán Maximiliano Olivera de volver al once inicial pero jugando como zaguero en línea de tres.

Otro jugador que podría no estar ante Nacional es Leandro Umpiérrez. Desde la MLS acercaron una oferta por el volante de unos 2.5 millones de dólares libres para el club por el 80% de su ficha. En caso de que se concrete el negocio su salida sería en este período de pases.

Copa AUF Uruguay

La quinta edición de la Copa AUF Uruguay ya tiene su hoja de ruta. El sorteo oficial se realizó este martes en el hall del Palco Oficial del Estadio Centenario, en un acto organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y encabezado por sus principales autoridades.

La competencia, que tendrá un nuevo formato, comenzará el 26 de agosto y tendrá como uno de sus grandes atractivos el premio para el campeón: la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Uruguay 4.

Peñarol es cabeza de serie del Grupo 1, y se enfrentará a Peñarol, Montevideo City Torque, Danubio y Atenas San Carlos.