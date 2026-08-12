Ibarguren: "Los partidos de la oposición son serios y van a tener coherencia"

Acuerdos amplios

Transcurridos 36 días del plazo constitucional de 45 que posee la Cámara Baja para expedirse, la comisión culminó el tratamiento inicial del texto de 365 artículos. Al evaluar el resultado de las votaciones, Ibarguren destacó el nivel de consenso alcanzado en una porción significativa de la propuesta.

"De los 365 artículos que tiene el proyecto de ley, 196 se votaron por unanimidad. Estamos hablando que más de la mitad de los artículos de la Rendición de Cuentas se aprobaron por unanimidad en la Comisión", precisó.

La legisladora recordó que si bien la votación en general fue por mayoría, porque el FA cuenta con esa mayoría en la comisión, cuando el articulado pase al pleno necesitarán conseguir dos votos más para formar la mayoría y poder pasar a la discusión en particular del proyecto. Sobre ese proceso, añadió: "Seguimos de alguna forma negociando y conversando y viendo a ver de qué manera vamos a poder obtener esos votos que nos faltan para poder abrir la discusión y poder tener una rendición de cuentas, principalmente por el bien de todas las uruguayas y uruguayos".

Ejes de la propuesta y reasignación de recursos

Respecto al contenido del proyecto de ley, la parlamentaria remarcó que se trata de una "rendición temática" vertebrada sobre cuatro prioridades en las que, a su juicio, existe coincidencia entre los diferentes partidos políticos: las transferencias para hogares con niños en situación de pobreza, el fortalecimiento del Plan Nacional de Seguridad Pública, la atención a personas en situación de calle y los recursos para la educación.

Ibarguren explicó el origen de los fondos para financiar estas áreas en un escenario económico restringido. Detalló que lo incremental —unos 31 millones de dólares— proviene de adecuaciones tributarias como el impuesto mínimo global y el IMESI aplicable a vehículos eléctricos, mientras que otros 42 millones surgen de un reordenamiento del gasto existente. Para la legisladora "buscar de dónde podemos recortar para poder reasignar, habla de la eficiencia".

Señaló que, en muchos casos, se están haciendo reasignaciones a partir de vacantes que "hace 20 años que no se llenan", y aseguró que existe "una confusión" por creer que se trata de recorte de funcionarios. A esto sumó "un recorte del 5% de gastos de funcionamiento, que principalmente tienen que ver con el tema de las misiones, protocolos y todo eso".

Consultada sobre las inquietudes que generó la supresión de vacantes en instituciones específicas, como el Instituto Clemente Estable, la diputada indicó que se evalúan alternativas para el debate en el pleno. "Sabemos que se está buscando de algunos otros incisos, o del mismo Ministerio de Educación y Cultura, para poder mejorar esa situación que se creó en el Clemente Estable. Seguramente va a haber una mejora. No sé si se van a reponer la totalidad de las vacantes o alguna, pero sí se entendió lo que vino a plantear el propio Instituto Clemente Estable", aclaró.

Por otra parte, ante los cuestionamientos de la oposición sobre si la creación de 300 cargos para la Policía requería obligatoriamente esta vía legal, Ibarguren sostuvo la necesidad técnica de la norma presupuestal. "Para poder crear esos 300 cargos hay que plantearlo, si no tenemos rendición de cuentas este año, en la siguiente rendición de cuentas. O sea, no hay forma de crear cargos fuera de las normas presupuestales", aseveró, remarcando que ni las incorporaciones ni los refuerzos remunerativos son viables sin habilitación legal explícita.

Perspectivas para el debate en el pleno

De cara a la discusión general y particular que se desarrollará en el pleno de la Cámara de Representantes, Ibarguren insistió en la necesidad de aprobar el proyecto en general para habilitar la instancia de desglose, sustitutivos y aditivos.

"Sería realmente bastante desolador si no pasa la votación en general, porque entonces no tendríamos la posibilidad de poder discutir sobre las diferencias que tenemos y poder ver si podemos llegar a puntos en común. La única forma es mediante esto de los sustitutivos y aditivos", argumentó.

Finalmente, expresó su expectativa sobre el comportamiento de las distintas bancadas en la votación global. "Obviamente se entiende que tiene que haber una coherencia y creo que la va a haber (...). Uno espera coherencia, los partidos de oposición en ese sentido son partidos serios y van a tener una coherencia después en la votación en el pleno. Eso sin duda", concluyó.