Oddone sobre las propuestas de Cabildo para la Rendición: "Requieren una ley aparte"

Entre los cambios que pretende Cabildo Abierto está el aumento del 50% de la asignación única prevista para la infancia y la adolescencia en la Rendición de Cuentas. El gobierno pretende unificar cuatro asignaciones en una sola, pero con un tope de $ 10 mil. Cabildo Abierto pretende aumentar 50% ese monto y propuso para lograrlo aplicar una tasa sobre la ganancia de los bancos y administradoras de crédito, de forma temporal, de 5%.

Respecto a las asignaciones, el partido también propuso que sigan sujetas a condiciones, como la verificación del bienestar del beneficiario en alimentación, atención médica y odontológica y asistencia escolar (algo que el oficialismo pretende, en parte, eliminar).

Consultado entonces sobre estas propuestas, Oddone respondió: "Todas esas iniciativas que están propuestas por Cabildo Abierto son todas contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida, no hay mensaje complementario en una Rendición de Cuentas y, por tanto, cualquier iniciativa de esas características debería ser objeto de una ley aparte".

El ministro aclaró que no había tenido tiempo de "estudiar" las propuestas, pero que, por lo que había visto, las iniciativas requieren "ley aparte".

"Las que requieren iniciativas legales, requieren una ley aparte por la restricción que plantea la no existencia de un mensaje complementario. Margen para estudiar hay, como siempre en todo. Pero no las he mirado y, por tanto, quiero ser cuidadoso", dijo.

En este escenario, las conversaciones se intensificarán durante la próxima semana, antes de la votación en el plenario de la Cámara de Diputados, que el oficialismo pretende que comience el viernes 14 de agosto. La oposición, en cambio, prefiere que se inicie el lunes 17. En comisión el proyecto empezará a votarse el martes, pero en ese ámbito el oficialismo tiene mayoría.