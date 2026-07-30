La novela sobre la llegada de Nicolás de la Cruz a Peñarol quedó estancada pese al interés del aurinegro y del futbolista. El periodista brasilero, Thiago Lima, que cubre al Flamengo para el medio Globo Esporte, contó detalles sobre las negociaciones.
¿y ahora?
Desde Brasil aseguran que lo de De la Cruz a Peñarol "es una situación muy complicada"
"A Flamengo no le interesa la forma de negociaciones que planteó Peñarol", aseguró el periodista de Globo Esporte, Thiago Lima, en el programa Tarde de Fútbol.