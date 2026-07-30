Desde Brasil aseguran que lo de De la Cruz a Peñarol "es una situación muy complicada"

Lima puntualizó que De la Cruz es un futbolista que "le gusta mucho al entrenador" ya que "es un gran jugador, cuando juega lo hace muy bien pero le está costando conseguir continuidad".

Pese a que el uruguayo quiere salir para sumar minutos, "hay que llegar a un acuerdo para que sea algo bueno a ambas partes, el club no quiere reforzar a un rival".