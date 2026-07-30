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Deportes Club Atlético Peñarol | De la Cruz |

¿y ahora?

Desde Brasil aseguran que lo de De la Cruz a Peñarol "es una situación muy complicada"

"A Flamengo no le interesa la forma de negociaciones que planteó Peñarol", aseguró el periodista de Globo Esporte, Thiago Lima, en el programa Tarde de Fútbol.

Nicolás de la Cruz y las posibilidades de llegar a Peñarol.

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En una conversación con el programa Tarde de Fútbol, Lima calificó como "muy complicada la situación" porque el mengao "quiere al futbolista pese a los minutos" por el cuál "se hizo una inversión muy grande".

El periodista puso el foco en que la situación quedó estancada debido a que "a Flamengo no le interesa la forma de negociaciones que planteó Peñarol", dónde se propuso un préstamo sin cargo y "abonando solamente una parte del salario".

Lima puntualizó que De la Cruz es un futbolista que "le gusta mucho al entrenador" ya que "es un gran jugador, cuando juega lo hace muy bien pero le está costando conseguir continuidad".

Pese a que el uruguayo quiere salir para sumar minutos, "hay que llegar a un acuerdo para que sea algo bueno a ambas partes, el club no quiere reforzar a un rival".

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