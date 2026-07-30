Aguirre no contará con Espinosa por un tema reglamentario y reunión clave por De La Cruz

De La Cruz jugó en Flamengo

En medio de los rumores de su posible llegada a Peñarol, el uruguayo Nicolás de la Cruz volvió a tener minutos en el Flamengo después de su participación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya este miércoles por la noche, en el empate 1-1 de su equipo contra el Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao.

Con Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta como titulares, el técnico Leo Jardin con el partido empatado 1 a 1 mandó a la cancha en el minuto 86 a De la Cruz para quemar su último cartucho en busca de la victoria. En sus minutos en cancha el uruguayo acertó 11 de los 12 pases que intentó y fue amonestado sobre el final del encuentro, pero ni él ni su equipo pudieron cambiar el resultado final.

Es el primer partido del mediapunta desde el 26 de junio, cuando ingresó al final del primer tiempo en la derrota de la selección uruguaya ante España por el Mundial 2026, que sentenció la eliminación de la celeste en fase de grupos.

Este año con la camiseta del mengao lleva disputados 594 minutos repartidos en 20 encuentros, lo que da un promedio de casi 30 minutos por partido, con un gol y una asistencia.

Peñarol se reúne con los representantes

En las próximas horas la dirigencia de Peñarol se reunirán con los representantes de Nicolás De La Cruz para avanzar en una posible llegada del volante de Flamengo. En el encuentro está previsto que participen el presidente Ignacio Ruglio, el dirigente Gonzalo Solomita y Diego Fernández (amigo personal de De La Cruz=. Por parte del grupo empresarial FARO Sports estará el ex futbolista Sebastián Taborda.