Peñarol no colocará en campo el próximo sábado cuando enfrente a Cerro Largo en el Campeón del Siglo por la última fecha del Torneo Intermedio, a una de sus últimas incorporaciones. Thiago Espinosa (tenía gran chande de ser titular) no estará en la convocatoria, ya que la asesoría jurídica de Peñarol recomendó al entrenador Diego Aguirre no convocar al futbolista para el partido ante el Arachán. El tema surgió debido a que existe una doble lectura de su habilitación por el parate del fin de semana, ya que la fecha 7 se debió jugar antes de que llegara la documentación para la habilitación del jugador.
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Aguirre no contará con Espinosa por un tema reglamentario y reunión clave por De La Cruz
Peñarol se prepara para enfrentar a Cerro Largo el sábado en el Campeón del Siglo buscando meterse en la final del Intermedio.