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Deportes Aguirre | Club Atlético Peñarol | De la Cruz

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Aguirre no contará con Espinosa por un tema reglamentario y reunión clave por De La Cruz

Peñarol se prepara para enfrentar a Cerro Largo el sábado en el Campeón del Siglo buscando meterse en la final del Intermedio.

La dirigencia de Peñarol se reúne con los representantes de Nico De La Cruz.

La dirigencia de Peñarol se reúne con los representantes de Nico De La Cruz.
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Peñarol no colocará en campo el próximo sábado cuando enfrente a Cerro Largo en el Campeón del Siglo por la última fecha del Torneo Intermedio, a una de sus últimas incorporaciones. Thiago Espinosa (tenía gran chande de ser titular) no estará en la convocatoria, ya que la asesoría jurídica de Peñarol recomendó al entrenador Diego Aguirre no convocar al futbolista para el partido ante el Arachán. El tema surgió debido a que existe una doble lectura de su habilitación por el parate del fin de semana, ya que la fecha 7 se debió jugar antes de que llegara la documentación para la habilitación del jugador.

Por tal motivo, y con el riesgo de que algún club reclame los puntos, Peñarol prefiere que el futbolistas no esté a la orden del entrenador para este partido.

El que si podría estar es Jonathan Rodríguez, ya que la habilitación del futbolista llegó antes de que se fijara la fecha, por lo cual si el técnico lo considera podrá estar en el partido del próximo sábado.

De La Cruz jugó en Flamengo

En medio de los rumores de su posible llegada a Peñarol, el uruguayo Nicolás de la Cruz volvió a tener minutos en el Flamengo después de su participación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya este miércoles por la noche, en el empate 1-1 de su equipo contra el Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao.

Con Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta como titulares, el técnico Leo Jardin con el partido empatado 1 a 1 mandó a la cancha en el minuto 86 a De la Cruz para quemar su último cartucho en busca de la victoria. En sus minutos en cancha el uruguayo acertó 11 de los 12 pases que intentó y fue amonestado sobre el final del encuentro, pero ni él ni su equipo pudieron cambiar el resultado final.

Es el primer partido del mediapunta desde el 26 de junio, cuando ingresó al final del primer tiempo en la derrota de la selección uruguaya ante España por el Mundial 2026, que sentenció la eliminación de la celeste en fase de grupos.

Este año con la camiseta del mengao lleva disputados 594 minutos repartidos en 20 encuentros, lo que da un promedio de casi 30 minutos por partido, con un gol y una asistencia.

Peñarol se reúne con los representantes

En las próximas horas la dirigencia de Peñarol se reunirán con los representantes de Nicolás De La Cruz para avanzar en una posible llegada del volante de Flamengo. En el encuentro está previsto que participen el presidente Ignacio Ruglio, el dirigente Gonzalo Solomita y Diego Fernández (amigo personal de De La Cruz=. Por parte del grupo empresarial FARO Sports estará el ex futbolista Sebastián Taborda.

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