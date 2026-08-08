Dilemas y encrucijadas de la política exterior brasileña

Desde la invasión de Venezuela y el secuestro de su presidente, que será juzgado en Estados Unidos según la legislación estadounidense, la coexistencia de los gobiernos democráticos del continente con las políticas imperialistas del siglo XXI se ha vuelto necesariamente muy conflictiva.

La diplomacia inherente de Lula

Lula intentó encontrar una forma de diálogo que pudiera circunscribir las relaciones entre Brasil y Estados Unidos a temas de interés inmediato para ambos países. Pero este enfoque reduccionista pronto reveló sus limitaciones.

El surgimiento de los BRICS, en los que Brasil desempeña un papel fundamental, y, entre otras políticas de esta nueva forma de organización en el Sur Global, especialmente la política de desdolarización de las relaciones comerciales a nivel mundial, inquieta profundamente al gobierno de Trump.

La política exterior brasileña, activa y firme, en palabras de su creador, el exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, y a la que Itamaraty se mantiene absolutamente fiel, representa una contribución decisiva a la nueva configuración de las relaciones políticas internacionales en el siglo XXI. Un escenario de declive, o quizás decadencia, de la hegemonía estadounidense, prominente en el siglo pasado, pero profundamente afectada por el nuevo panorama político internacional.

En una encrucijada

Así, Brasil se encuentra involucrado en conflictos internacionales como resultado de las nuevas relaciones políticas globales. A pesar de la cautela que siempre ha guiado las políticas maduras y reflexivas del gobierno brasileño, el escenario actual presenta al país decisiones y acciones que marcarán un punto de inflexión irreversible en el nuevo papel de Brasil en el mundo.

No debería haber una ruptura, pero la situación del embajador brasileño en Estados Unidos y el reconocimiento previsto del nuevo embajador argentino en Brasil, probablemente tras las elecciones presidenciales de este año, dificultan la intervención en la campaña.

El desarrollo de estas situaciones representa una encrucijada en la política exterior brasileña, con dos aliados estratégicos para Brasil. Ambos están interconectados y representan la extrema derecha en el panorama actual. Al mismo tiempo, Brasil representa una política exterior democrática y soberana.