Ascienden a 111 los muertos por el sismo que afectó a Colombia

"Nos reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia, que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural", afirmó.

El Gobierno integró además equipos de trabajo encabezados por ministros y por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que se desplazarán hacia los diferentes departamentos afectados para coordinar la respuesta con las instituciones públicas, la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

| El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia superó los 50. La ciudad de Pereira se convirtió en una de las zonas más afectadas, acumulando al menos 40 víctimas fatales, mientras los equipos de emergencia avanzan con las tareas de rescate. pic.twitter.com/CATAMEpNzd — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 10, 2026

Conducción tras el sismo

De la Espriella aseguró que asumirá directamente la dirección de la respuesta nacional y hará presencia en los territorios afectados, mientras los ministros, el vicepresidente y el Puesto de Mando Unificado (PMU) central deberán reportarle la evolución de la emergencia.

"Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Todos los ministros, el señor vicepresidente y el puesto de mando unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde", sostuvo.

El Gobierno pidió además que los reportes oficiales de afectaciones sean canalizados a través de la sala de crisis nacional y del PMU central instalado en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de consolidar las cifras de la emergencia.

(Sputnik)