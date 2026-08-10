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Mundo sismo | Abelardo de la Espriella |

informe oficial

Ascienden a 111 los muertos por el sismo que afectó a Colombia

El gobierno informó que entre los daños provocados por el sismo se cuentan 61 edificios colapsados y 1.575 viviendas afectadas.

Actualizan cifra de víctimas tras el sismo.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que ascendieron a 111 los muertos tras el sismo de 7,4 que afectó gran parte del país este lunes.

"A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos averiados", informó el mandatario en rueda de prensa.

El mandatario agregó que durante una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres y del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se acordó declarar la situación de emergencia.

"Nos reunimos todos los ministros y los funcionarios de la unidad y de otras instancias para aprobar esa declaratoria de emergencia, que nos servirá para atender de la manera que corresponde este desastre natural", afirmó.

El Gobierno integró además equipos de trabajo encabezados por ministros y por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, que se desplazarán hacia los diferentes departamentos afectados para coordinar la respuesta con las instituciones públicas, la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

Conducción tras el sismo

De la Espriella aseguró que asumirá directamente la dirección de la respuesta nacional y hará presencia en los territorios afectados, mientras los ministros, el vicepresidente y el Puesto de Mando Unificado (PMU) central deberán reportarle la evolución de la emergencia.

"Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Todos los ministros, el señor vicepresidente y el puesto de mando unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde", sostuvo.

El Gobierno pidió además que los reportes oficiales de afectaciones sean canalizados a través de la sala de crisis nacional y del PMU central instalado en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de consolidar las cifras de la emergencia.

(Sputnik)

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