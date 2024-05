Gastón Ramírez: "Poca gente creía en nosotros"

El volante también mostró su malestar por algunas cosas que ocurrieron dentro del club. "Me molestaba que alguien de adentro pasara el equipo, ahora se ha ido solucionando, es algo nuestro que no tiene que salir. Cuando se dijo que yo estaba lesionado, no era así. Hablar de lesiones no nos gusta y el jugador estará disponible cuando esté en la lista de convocados y punto".

Ramírez crítico con los árbitros

Ramírez también fue crítico de los arbitrajes: "Los árbitros colaboran poco con nosotros. Si yo protesto algo es porque la veo diferente, no me tienen que venir a hablar mal a mi que soy el capitán. Vemos arrogancia de parte de los árbitros. El árbitro te habla mal, te grita, te levantan las manos, te sacan amarilla y después te dicen empecemos de cero, ya te dejan caliente. Los árbitros o van a diferentes escuelas o algo pasa, a veces para uno es amarilla por un agarrón y por una patada no lo es", aseguró.

"El VAR está bien y me parece justo. A veces se utiliza de mala forma, que ya no es culpa del VAR sino de quien lo utiliza. Sobre el gol anulado contra Liverpool: La imagen era que Maxi (Silvera) calzaba 75 y estaba en offside. La imagen mostraba eso. Me gustan los árbitros que dejan jugar un poco más. Nosotros con Atlético Mineiro ibamos perdiendo 3 a 0 y después nos pusimos 3 a 2 y desaparecieron las pelotas. Va todo de la mano: los árbitros, nosotros...", analizó el capitán de Peñarol en Minuto1 Carve Deportiva 1010 AM.

El capitán también habló de los que lo critícan. "Yo no vengo a jugar para los críticos, vengo a jugar para Peñarol y para los que me quieren. El que critica va a seguir criticando y espera que des un paso en falso. Pueden seguir hablando, no me llega nada. Hoy del 1 al 10 me puntúo con un 6. Espero estar mejor y aportar más para el equipo".

Sobre Diego Aguirre fue claro: "Diego es Peñarol. Sabe lo que es Peñarol. El 98% de los que estamos en Peñarol soñó con estar ahí y es hincha del club, y los que son de afuera se han ido haciendo hinchas".

Sequeira y Méndez serán bajas

Peñarol jugará este sábado ante Defensor Sporting con tres bajas. Javier Méndez, Leonardo Sequeira y Guillermo de Amores no estarán ante el violeta. Camilo Mayada y Javier cabrera siguen evolucionando y todavía no estan descartados para el juego en el Franzini.

El equipo será similar al que doblegó al Atlético Mineiro: Washington Aguerre, Pedro Milans, Leonardo Coelho, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Olivera, Damián García, Gastón Ramírez (es duda), Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Nahuel Acosta o Lucas Hernández y Maximiliano Silvera.