Brasil: Tribunal Supremo suspende ley que podía reducir condena de Jair Bolsonaro

El nuevo régimen buscaba reducir el tiempo necesario para acceder a beneficios de disminución de condena en casos relacionados con intentos de golpe de Estado. Para que la rebaja se aplicara, las defensas debían solicitar al Tribunal Supremo el recálculo de las penas de manera individual.

En la práctica, la resolución de De Moraes deja en suspenso todos esos pedidos hasta que la Corte Suprema defina la validez de la ley.

Bolsonaro continúa bajo arresto domiciliario

Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión tras ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder luego de perder las elecciones de 2022 frente a Lula da Silva.

El exmandatario, de 71 años, cumple actualmente arresto domiciliario por motivos de salud. El viernes, su equipo jurídico presentó una nueva apelación ante el Supremo Tribunal Federal solicitando revertir la condena al considerar que existió una “injusticia”.

La ley también alcanzaba a personas condenadas por los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron sedes de los poderes del Estado en Brasilia.