Guerra reconoció no haber estado "a la altura" pero justificó el penal sancionado en la hora

“Considero que mi labor ayer no fue buena. Estoy muy triste. No estuve a la altura” dijo en entrevista con el programa Punto Penal de Canal 10 el domingo a la mañana. “Cuando te llama el VAR, uno ya sabe que se equivocó. Si desde la cabina intervienen tres veces, quiere decir que la actuación del árbitro no fue la correcta. Hago autocrítica”, agregó.