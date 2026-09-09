Histórico: Elena Rybakina destronó a Aryna Sabalenka y es número 1 del ranking WTA

Elena Rybakina consiguió su pasaje para las semifinales del US Open al derrotar en un duro encuentro a Zheng Qinwen. Este resultado es histórico para su carrera ya que por primera vez y con 27 años, ocupará el primer lugar del ranking WTA.
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Con el ascenso de la kazaja a este lugar, se corta un dominio de casi dos años por parte de Aryna Sabalenka. Para llegar a este lugar, Rybakina dependía de sí misma e implicaba sellar su nombre entre las mejores cuatro tenistas del US Open algo que logró al remontar el partido ante Zheng Qinwen.
La número número uno del mundo irá ahora por su segundo Grand Slam de este año luego de haber obtenido Australian Open. Además, supo levantar el trofeo de Wimbledon en la edición 2022.