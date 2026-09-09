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Sociedad residencial | Fiscalía |

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Residencial denunció a trabajador por presunto abuso sexual a residente de 86 años

El trabajador acusado de abuso fue desvinculado del residencial y quedó a disposición de la Fiscalía, que investiga el hecho y analiza las cámaras de vigilancia del residencial.

Residencial denunció a trabajador por presunto abuso a residente de 86 años.

Residencial denunció a trabajador por presunto abuso a residente de 86 años.

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Residencial de Parque Batlle denunció a un trabajador por un presunto abuso sexual contra un residente de 86 años que padece alzhéimer. El caso fue detectado el lunes por la noche, cuando una funcionaria ingresó a la habitación del hombre y observó la situación.

Según informó Subrayado, la trabajadora encontró al residente y al empleado, de 45 años, con la ropa baja y advirtió indicios que podían corresponder a un abuso sexual. El residencial realizó la denuncia policial y desvinculó de inmediato al trabajador.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en Prudencio de Pena y Campbell. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía dispuso comunicar lo sucedido a los familiares del residente y dio intervención al Juzgado de Familia. Además, solicitó el relevamiento de las cámaras de vigilancia instaladas dentro del residencial.

Declaraciones

Los familiares del hombre declararon ante la Policía que, algunos días antes, él les había manifestado que lo manoseaban. También señalaron que habían percibido cambios en su comportamiento.

El trabajador fue interrogado por la Policía, aunque hasta el momento no fue detenido. En su declaración sostuvo que lo ocurrido se trató de un malentendido y explicó que estaba en la habitación porque el residente le mostraba unas erupciones en la piel.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la investigación.

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