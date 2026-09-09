Residencial denunció a trabajador por presunto abuso sexual a residente de 86 años

Declaraciones

Los familiares del hombre declararon ante la Policía que, algunos días antes, él les había manifestado que lo manoseaban. También señalaron que habían percibido cambios en su comportamiento.

El trabajador fue interrogado por la Policía, aunque hasta el momento no fue detenido. En su declaración sostuvo que lo ocurrido se trató de un malentendido y explicó que estaba en la habitación porque el residente le mostraba unas erupciones en la piel.

La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la investigación.