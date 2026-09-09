Residencial de Parque Batlle denunció a un trabajador por un presunto abuso sexual contra un residente de 86 años que padece alzhéimer. El caso fue detectado el lunes por la noche, cuando una funcionaria ingresó a la habitación del hombre y observó la situación.
Aberrante
Residencial denunció a trabajador por presunto abuso sexual a residente de 86 años
El trabajador acusado de abuso fue desvinculado del residencial y quedó a disposición de la Fiscalía, que investiga el hecho y analiza las cámaras de vigilancia del residencial.