Gobierno cedió apartamento de Elena Quinteros a una asociación civil

Orsi: "Esto no resuelve el tema central y fundamental, que es saber dónde están"

Durante la actividad, el presidente de la República valoró el alcance de la medida como una señal fuerte e indispensable para alimentar la memoria y consolidar la fraternidad. Orsi resaltó que, si bien desde lo burocrático podía parecer un trámite simple, el proceso exigió destrabar varias cuestiones administrativas para responder a un tema que consideró tan justo como cargado de simbolismo. En ese sentido, remarcó que el avance fue logrado tras el diálogo constante, la discusión franca y la buena voluntad de todas las partes.

Respecto al alcance de la medida en materia de derechos humanos, reconoció que la resolución no agota los reclamos pendientes, pero valoró su impacto institucional: "Sé que esto no resuelve el tema central y fundamental, que es saber dónde están, qué pasó con todos y todas las compañeras detenidas desaparecidas", expresó.

En ese sentido, el presidente concluyó que la decisión constituye "una señal fuerte en aquello de no solo no perder la memoria, sino alimentarla cada vez más en un ámbito de fraternidad, humanidad y de profundo sentir compañero".

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, agradeció el diálogo con los colectivos que impulsaron la causa y enfatizó que la restitución del inmueble trasciende lo material para convertirse en un símbolo en las manos que corresponde.

Asimismo, enfatizó la necesidad de mantener viva la memoria colectiva y remarcó que todavía quedan pasos por dar como sociedad para lograr las metas planteadas.

Por su parte, el titular del MEC, José Carlos Mahía, en tanto, agradeció la constancia de la Asociación Civil Elena Quinteros en la búsqueda de sus objetivos colectivos. A su vez, reconoció al presidente Orsi por la celeridad y sensibilidad política para concretar la medida, así como la mediación de Marcos Carámbula durante el proceso.

Mahía destacó la relevancia del acto en materia de derechos humanos y subrayó la dimensión pedagógica de Quinteros, sobre quien valoró que su labor como maestra refleja el papel central que la educación representa para la sociedad uruguaya.

Políticas de memoria y búsqueda de la verdad

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Iliana da Silva, destacó el compromiso del Gobierno nacional con la reparación histórica y el desarrollo de políticas públicas de memoria.

En ese marco, reafirmó la prioridad del Estado para continuar con la búsqueda de las 205 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

Para avanzar en esta tarea, manifestó que la secretaría trabaja con la Institución Nacional de Derechos Humanos y el MDN, con el objetivo de acceder a la revisión de los archivos oficiales y profundizar las líneas de investigación.

Continuidad del legado docente y la resistencia de Elena Quinteros

En tanto, el integrante de la Asociación Civil Elena Quinteros, Raúl Olivera, destacó la trascendencia de conmemorar la fecha de aniversario de su cumpleaños con un hito reparatorio.

Recordó que, a cinco décadas del secuestro, de la maestra uruguaya en el centro clandestino 300 Carlos, la tarea actual de la sociedad es gestionar y continuar el legado de la docente, a través de la acción pública y la defensa de los derechos humanos.

Olivera reconoció que esta concreción fue posible gracias a la articulación de múltiples voluntades políticas que hicieron efectivas las herramientas institucionales.

La figura de Elena Quinteros sintetiza la resistencia a la dictadura en Uruguay, la causa por los derechos humanos y el compromiso con una educación al servicio del pueblo, añadió.