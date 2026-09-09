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Deportes Rampla Juniors | SAD |

30 días para hacerlo

MEC intimó a Rampla Juniors a respetar mandato de Asamblea y rescindir contrato con la SAD

El MEC presentó un informe en el cuál exigen el cumplimiento de lo votado en la Asamblea de socios, la cuál fue catalogada como "válida y legítima".

MEC intimó a Rampla Juniors a respetar mandato de Asamblea y rescindir contrato con la SAD

MEC intimó a Rampla Juniors a respetar mandato de Asamblea y rescindir contrato con la SAD

 Gastón Britos / FocoUy
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En las últimas horas, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitió el informe final respecto a la denuncia de los socios de Rampla Juniors. La misma pedía que se investigara el no cumplimiento de una resolución en Asamblea de socios dónde votaron por rescindir el contrato con la SAD.

Pese a que esto fue aprobado por la masa social, la rescisión del contrato con el grupo empresarial no se produjo. Esto motivó a que se presentara una denuncia en el organismo que regula a los clubes.

Tras analizar el caso, el MEC determinó que la Asamblea de socios fue un “mandato expreso, válido y legítimo” de lo que se considera el “máximo órgano soberano” del club. El no cumplimiento de esto, “constituye una clara vulneración de disposiciones estatutarias de la institución y lo hace pasible a sanciones”.

Es por esto, que desde el MEC presentaron una “Observación” como sanción a Rampla Juniors, además de “intimar a ejecutar efectivamente dicho mandato en el plazo de 30 días”.

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