En las últimas horas, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitió el informe final respecto a la denuncia de los socios de Rampla Juniors. La misma pedía que se investigara el no cumplimiento de una resolución en Asamblea de socios dónde votaron por rescindir el contrato con la SAD.
30 días para hacerlo
MEC intimó a Rampla Juniors a respetar mandato de Asamblea y rescindir contrato con la SAD
El MEC presentó un informe en el cuál exigen el cumplimiento de lo votado en la Asamblea de socios, la cuál fue catalogada como "válida y legítima".