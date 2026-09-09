Di Candia explicó el plan del Gobierno para ampliar el acceso a la vivienda

En ese sentido, sostuvo que existen privilegios ya instalados cuya transformación requiere procesos más prolongados y discusiones sociales y culturales, pero marcó como una orientación central "no incorporar privilegios nuevos" ni "ampliar la brecha".

Políticas de vivienda

Al referirse específicamente a la vivienda, Di Candia sostuvo que el acceso y la permanencia en la vivienda atraviesan una situación compleja a nivel mundial y que el problema excede a los sectores que tradicionalmente fueron considerados como los principales destinatarios de las políticas habitacionales, alcanzando a trabajadores y sectores medios y medios bajos.

El subsecretario señaló que en distintos países se observan dificultades para acceder a una vivienda y puso como ejemplos las situaciones que atraviesan ciudades como Barcelona y Madrid. También sostuvo que existe una diferencia generacional en el acceso habitacional, ya que "por primera vez asistimos a una generación más joven que tiene más dificultades que sus padres y que sus abuelos para acceder a una vivienda".

Según Di Candia, décadas atrás una persona con un salario medio podía acceder a una vivienda en el mercado con mayor facilidad que en la actualidad. Si bien señaló que los salarios uruguayos están mejor posicionados que en la región y que en muchos lugares del mundo, consideró que el acceso continúa siendo complejo.

Ante este panorama, el jerarca explicó que "la prioridad absoluta de este gobierno son los casi 200.000 uruguayos y uruguayas que viven en asentamientos, en circunstancias de pobreza multidimensional súpercomplejas".

Pero inmediatamente después ubicó otro problema: el de quienes tienen ingresos y capacidad de pago, pero no consiguen acceder a las condiciones que exige el mercado. "Hay dificultades de acceso a la vivienda en personas de sectores medios, medios bajos, de trabajadores, que tienen un salario, que trabajan, que tienen capacidad de pago mensual de alquiler, pero no la que pide el mercado; o que incluso tienen capacidad de hacer ese pago, pero no tienen ahorro previo", explicó.

Por eso, consideró que la política habitacional debe contemplar una problemática más amplia que la que se abordaba años atrás. "La complejidad no es solo la que teníamos hace 15 o 20 años, que era en los sectores más sumergidos, sino que hay un problema de acceso thasta el séptimo o hasta el sexto decil", afirmó.

Esta situación, agregó, obliga a "repensar los instrumentos existentes, los niveles presupuestales" y también a abrir "una discusión a mediano y largo plazo", que trascienda el período de gobierno.

"No ha habido una discusión estructural del mercado inmobiliario"

Durante la entrevista, Di Candia también fue consultado sobre la continuidad de determinadas políticas de vivienda entre gobiernos y sobre la ausencia de una estrategia de largo plazo para el acceso habitacional.

El jerarca mencionó la permanencia de programas como MEVIR y el Plan Juntos, pero reconoció que "no ha habido una discusión estructural del mercado inmobiliario, del acceso a la vivienda".

En otro tramo de la entrevista, Di Candia afirmó que el mercado inmobiliario se está consolidando como un espacio de colocación de capitales. "La vivienda además del derecho constitucional para todos los uruguayos y uruguayas, es un activo financiero, y ese activo financiero presiona en el mercado de determinada manera", afirmó.

Desde esa perspectiva, señaló que el desafío de las políticas públicas consiste en utilizar las herramientas disponibles para mejorar el acceso de los sectores medios sin desconocer la importancia que tienen la inversión y el empleo.

Sobre los 20 edificios que anunció Vivienda

Consultado sobre la construcción de 20 edificios que llevará adelante el Ministerio de Vivienda durante el período, Di Candia sostuvo que representará unas 1000 viviendas. "No es una cantidad que compita con fuerza, pero es un número interesante para comenzar a tener un parque público", señaló.

"La unica manera que temenos desde el Estado de tartar de competir con el precio de alquiler en el mercado es colocando vivienda pública a precios más bajos que el mercado", afirmó.

El subsecretario reconoció que Uruguay todavía está lejos de los países que cuentan con un parque público de viviendas de mayor dimensión. Mencionó a Viena y Singapur como ejemplos de sistemas que, según dijo, deberían ser estudiados. "Son gobiernos de derecha y conservadores, pero sin embargo tienen la venta del derecho de superficie, es decir, las personas no compran suelo que está especulando permanentemente, sino el uso de la superficie", explicó.

Para Di Candia, esas experiencias muestran que existe margen para discutir mecanismos diferentes de acceso y permanencia en la vivienda y, sobre todo, para pensar políticas que excedan un período de gobierno.

El subsecretario reconoció que ese debate también está atravesado por diferencias ideológicas. En particular, señaló que la ampliación del parque público no forma parte de la misma concepción que tiene, por ejemplo, un ortodoxo liberal que entiende que las personas deben resolver su acceso a la vivienda exclusivamente a través del mercado. "Está demostrado en el mundo entero que el derecho a la vivienda no es algo que juegue, más bien es la maximización de la renta a través de la colocación del activo financiero", afirmó.

Viviendas vacías, cooperativas y crédito

Además de la construcción de nuevas viviendas, Di Candia detalló otras líneas de trabajo que el Ministerio lleva adelante para ampliar la oferta disponible.

Una de ellas se desarrolla junto al Banco de Previsión Social (BPS) para recuperar viviendas que fueron otorgadas a jubilados y pensionistas y que, con el tiempo, quedaron vacías y deterioradas.

También señaló que existe un trabajo conjunto con el movimiento cooperativo para recuperar viviendas que actualmente no están ocupadas. "Estamos trabajando con las cooperativas para recuperar los casi 1000 cupos vacíos que hay, y que no se termina de encontrar la fórmula para que vuelvan a ocuparse", señaló.

A esto sumó una modificación en las condiciones de acceso al crédito hipotecario. Según anunció, el gobierno ampliará el porcentaje de financiamiento del Banco Hipotecario del Uruguay hasta el 95%, con el objetivo de reducir el ahorro previo necesario para comprar una vivienda.

Asimismo, informó que también se ampliará el programa Entre Todos, que actualmente trabaja en la órbita de la construcción de vivienda nueva.

Estás líneas de trabajo, se complementan con el programa Abriendo Puertas Alquiler, que presentó días atrás el Gobierno. Se trata de una nueva herramienta que ofrece alquileres con posibilidad de subsidio, buscando facilitar el acceso y la permanencia en el mercado formal de alquileres de hogares que actualmente enfrentan dificultades para alquilar.