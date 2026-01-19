Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Australian Open | cuadro | Carlos Alcaraz

Una centena de festejos

Histórico triunfo de Djokovic en su debut en el Australian Open

El tenista serbio comenzó con el pie derecho su camino por el primer Grand Slam de la temporada. Al momento, no hubo grandes sorpresas.

Djokovic llegó a su triunfo 100 en el Australian Open.

Se levantó el telón de la temporada del 2026 para el tenis a nivel mundial. Este sábado comenzó el primer Grand Slam del año, el Australian Open, que no tuvo grandes sorpresas, pero sí un histórico triunfo de Novak Djokovic.

El tenista serbio comenzó con el pie derecho, venció 6-3, 6-2 y 6-2 a Pablo Martínez, y de esta manera llegó a su triunfo número 100 en el Australian Open. El próximo rival de Djokovic será el italiano Maestrelli que venció en cinco sets al francés Atmane.

Además, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, despachó sin mayores problemas a Adam Walton por 6-3, 7-6 y 6-2 para acceder a la segunda fase. Por su parte, el número tres del ranking ATP, Alexander Zverev, eliminó al canadiense Diallo por 6-7, 6-1, 6-4 y 6-2.

Entre otros triunfos se destacan las victorias de Alex de Minaur a McDonald (6-2, 6-2, 6-2), Borges a Auger-Aliassime (3-6, 6-4, 6-4), Stan Wawrinka a Djere (5-7, 6-3, 6-4 y 7-6) y la victoria del argentino Etcheverry al serbio Kecmanovic (6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4).

Destacados de esta noche

  • 21:30 – Musetti (ITA) vs Collingnon (BEL)
  • 22:30 – Fonseca (BRA) vs Spizzirri (USA)
  • 03:00 – Royer (FRA) vs Fritz (USA)
  • 05:00 – Gaston (FRA) vs Sinner (ITA)

El cuadro femenino sin sudamericanas

No fue un buen comienzo para las tenistas sudamericanas en este Australian Open, quienes en la primera rueda no pudieron dar el golpe en la mesa y seguir avanzando. De igual manera, las grandes favoritas sellaron su nombre en la próxima instancia.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, venció con claridad a Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1 para acceder a la próxima fase donde la espera la china Bai. Además, Iga Swiatek venció a Yuan por 7-6 y 6-3.

En otros resultados destacados, Raducanu eliminó a Sawangkaew (6-4, 6-1), Paolini dejó por el camino a Sanovich (6-1, 6-2) y la número tres del mundo, Coco Gauff, sacó rápidamente a Rakhimova por 6-2 y 6-3.

En cuanto a las sudamericanas, los resultados no fueron buenos. La joven argentina cayó ante Uchijma por 6-3 y 6-1, Arango de Colombia no pudo ante Kessler mientras que su compatriota cayó ante la norteamericana Li. Finalmente, la tenista brasilera Haddad Maia, cayó ante Putinseva por 3-6, 7-5 y 6-3.

Destacados de esta noche

  • 21:00 - Fernández (CAN) vs Tjen (IND)
  • 21:30 - Oliynykova (UKR) vs Keys (USA)
  • 23:00 - Rybakina (KAZ) vs Juvan (SLO)
  • 06:30 - Osaka (JPN) vs Ruzic (CRO)

