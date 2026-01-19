Histórico triunfo de Djokovic en su debut en el Australian Open

Entre otros triunfos se destacan las victorias de Alex de Minaur a McDonald (6-2, 6-2, 6-2), Borges a Auger-Aliassime (3-6, 6-4, 6-4), Stan Wawrinka a Djere (5-7, 6-3, 6-4 y 7-6) y la victoria del argentino Etcheverry al serbio Kecmanovic (6-2, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4).

Destacados de esta noche

21:30 – Musetti (ITA) vs Collingnon (BEL)

22:30 – Fonseca (BRA) vs Spizzirri (USA)

03:00 – Royer (FRA) vs Fritz (USA)

05:00 – Gaston (FRA) vs Sinner (ITA)

El cuadro femenino sin sudamericanas

No fue un buen comienzo para las tenistas sudamericanas en este Australian Open, quienes en la primera rueda no pudieron dar el golpe en la mesa y seguir avanzando. De igual manera, las grandes favoritas sellaron su nombre en la próxima instancia.

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, venció con claridad a Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1 para acceder a la próxima fase donde la espera la china Bai. Además, Iga Swiatek venció a Yuan por 7-6 y 6-3.

En otros resultados destacados, Raducanu eliminó a Sawangkaew (6-4, 6-1), Paolini dejó por el camino a Sanovich (6-1, 6-2) y la número tres del mundo, Coco Gauff, sacó rápidamente a Rakhimova por 6-2 y 6-3.

En cuanto a las sudamericanas, los resultados no fueron buenos. La joven argentina cayó ante Uchijma por 6-3 y 6-1, Arango de Colombia no pudo ante Kessler mientras que su compatriota cayó ante la norteamericana Li. Finalmente, la tenista brasilera Haddad Maia, cayó ante Putinseva por 3-6, 7-5 y 6-3.

