Política Luis Lacalle Pou | Lacalle Herrera | Partido Nacional

Vuelve al ruedo político

Tras un año sabático, Lacalle Pou "volverá a su primer deber, que es con el Partido Nacional", dijo su padre

Lacalle Herrera defendió el gobierno de su hijo, a quien calificó como "mejor que su padre" y adelantó que Lacalle Pou vuelve este 2026 a la actividad política.

Luis Lacalle Pou y Luis Lacalle Herrera.

Por Redacción Caras y Caretas

El expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera habló este lunes sobre la situación actual de su hijo y también expresidente, Luis Lacalle Pou, quien según él, se tomó un “año sabático” que le “viene muy bien”, y anunció que en 2026 volverá a la actividad política: "Seguramente" se lo vea más presente en el día a día, dijo.

Con respecto al "año sabático" que se tomó desde que culminó su mandato el 28 de febrero de 2025, dijo que su hijo "ha cumplido una gran campaña de conferencias, yo calculo que este año ya volverá más concretamente a lo que es su primer deber, que es con el Partido Nacional", aseguró Lacalle Herrera en entrevista con el medio de Maldonado, FM Gente.

Más allá de la afirmación de su padre, Lacalle Pou tuvo apariciones en actividades del Partido Nacional y acudió a una rueda de prensa en la sede del Partido Nacional, respaldando a los exjerarcas de su gobierno involucrados, luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara que iniciaría el camino para rescindir el contrato con Cardama.

Críticas al gobierno de Orsi por "erosionar" las acciones del gobierno de Lacalle Pou

Lacalle Herrera cuestionó que en el gobierno de Yamandú Orsi "cada uno de los jerarcas que fue asumiendo durante el año pasado, aunque fuera de la oficina más pequeña, siempre decía más o menos lo mismo: '¡ah, qué lástima! encontramos las cosas mal'. Era como una especie de orden de decir lo mismo y querer erosionar la acción del gobierno anterior”, señaló.

"Eso creo que tiene un objetivo, porque se sabe que el presidente Lacalle Pou es alguien con mucho prestigio, y bueno, yo creo que le quieren enmendar la plana. Por ejemplo, en los combustibles no se siguió la política anterior y pagamos un sobrecosto", aseveró el exmandatario.

"Es mejor que yo"

Respecto al de su hijo expresó: "Creo que fue un muy buen gobierno, visto las cosas que le tocó enfrentar, y además muy transformador a través de la Ley de Urgente Consideración, es otra que la están tiroteando en este gobierno, y me parece que es una lástima que así sea".

"Yo creo que Lacalle Pou es un político completo, muy dialogante y firme cuando hay que serlo”, describió su padre. Y agregó que más allá de su impronta e ideas, “Lacalle Pou es Lacalle Pou”, alguien “separado, distinto y mejor” que su padre. “Déjenlo actuar a él solito”, concluyó.

