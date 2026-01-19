Tras un año sabático, Lacalle Pou "volverá a su primer deber, que es con el Partido Nacional", dijo su padre

Críticas al gobierno de Orsi por "erosionar" las acciones del gobierno de Lacalle Pou

Lacalle Herrera cuestionó que en el gobierno de Yamandú Orsi "cada uno de los jerarcas que fue asumiendo durante el año pasado, aunque fuera de la oficina más pequeña, siempre decía más o menos lo mismo: '¡ah, qué lástima! encontramos las cosas mal'. Era como una especie de orden de decir lo mismo y querer erosionar la acción del gobierno anterior”, señaló.

"Eso creo que tiene un objetivo, porque se sabe que el presidente Lacalle Pou es alguien con mucho prestigio, y bueno, yo creo que le quieren enmendar la plana. Por ejemplo, en los combustibles no se siguió la política anterior y pagamos un sobrecosto", aseveró el exmandatario.

"Es mejor que yo"

Respecto al de su hijo expresó: "Creo que fue un muy buen gobierno, visto las cosas que le tocó enfrentar, y además muy transformador a través de la Ley de Urgente Consideración, es otra que la están tiroteando en este gobierno, y me parece que es una lástima que así sea".

"Yo creo que Lacalle Pou es un político completo, muy dialogante y firme cuando hay que serlo”, describió su padre. Y agregó que más allá de su impronta e ideas, “Lacalle Pou es Lacalle Pou”, alguien “separado, distinto y mejor” que su padre. “Déjenlo actuar a él solito”, concluyó.