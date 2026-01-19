Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad playas | Montevideo | advertencia

Advertencia

La nueva bandera que se pondrá en las playas de Montevideo para alertar la presencia de enterococos

Aunque la nueva normativa empezará a regir en 2027, la Intendencia de Montevideo comenzará a colocar una bandera de advertencia en las playas que superen los niveles de enterococos en el agua.

La nueva bandera de advertencia en las playas.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a colocar una nueva bandera de advertencia en las playas capitalinas que superen los niveles de enterococos en el agua que indica la nueva normativa del Ministerio de Ambiente, que comenzará a regir el año que viene.

El enterococo es una bacteria y fue detectada en seis playas en los últimos días, confirmó este lunes en rueda de prensa el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou. Se detectó “un día en cada una de estas playas”, de un total de 62 días en los que se lleva registro, explicó Herou.

El jerarca dijo que las playas están aptas para baños si se miden solo los coliformes, y que los guarismos de coliformes solo superaron lo establecido por la norma un día en lo que va de la temporada en seis playas de la capital.

Aseguró que se viene realizando un seguimiento permanente de la situación en las costas del departamento. “Estamos monitoreando la calidad de agua de nuestras playas para ser usada para baños, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional”, aseguró.

Nueva forma de medición del agua de las playas

Herou señaló que, pese a que esta forma de medición de la contaminación no está todavía validada por el gobierno nacional, la IM “va a colaborar con una indicación” los días que se registren excesos de enterococos.

La Intendencia analiza desde hace tiempo este parámetro en la calidad del agua de las playas pero hasta ahora no se había incluido como advertencia debido a que la nueva normativa nacional, del Ministerio de Ambiente, que sí lo tiene en cuenta, comienza a regir en el año 2027.

De todas formas la comuna resolvió avisar desde ahora a la población cuando se detecta esta bacteria en el agua, aún cuando la normativa nacional no lo exige.

Para ello se utilizará, cuando sea necesario, una nueva bandera, de color naranja con la letra E (enterococos) y dos olas al costado.

