La nueva bandera que se pondrá en las playas de Montevideo para alertar la presencia de enterococos

Aseguró que se viene realizando un seguimiento permanente de la situación en las costas del departamento. “Estamos monitoreando la calidad de agua de nuestras playas para ser usada para baños, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional”, aseguró.

Nueva forma de medición del agua de las playas

Herou señaló que, pese a que esta forma de medición de la contaminación no está todavía validada por el gobierno nacional, la IM “va a colaborar con una indicación” los días que se registren excesos de enterococos.

La Intendencia analiza desde hace tiempo este parámetro en la calidad del agua de las playas pero hasta ahora no se había incluido como advertencia debido a que la nueva normativa nacional, del Ministerio de Ambiente, que sí lo tiene en cuenta, comienza a regir en el año 2027.

De todas formas la comuna resolvió avisar desde ahora a la población cuando se detecta esta bacteria en el agua, aún cuando la normativa nacional no lo exige.

Para ello se utilizará, cuando sea necesario, una nueva bandera, de color naranja con la letra E (enterococos) y dos olas al costado.