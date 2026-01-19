Desde este lunes 19 de enero, un grupo de científicos de China y Chile realizan una histórica expedición marítima en una de las zonas menos exploradas del Océano Pacífico oriental, reveló The South China Morning Post. Partirán desde el puerto de Valparaíso en el buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao.
Viaje científico
La misión que emprende China en Sudamérica con tecnología "que ningún otro país posee"
