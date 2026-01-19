La misión que emprende China en Sudamérica con tecnología "que ningún otro país posee"

Proyecto académico entre China y Chile

El proyecto, en el que participan el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo de la Academia China de Ciencias y el Instituto Milenio de Oceanografía, de la Universidad de Concepción de Chile, permitirá a los científicos chilenos utilizar "herramientas que ningún otro país posee actualmente".

El trabajo conjunto recortará en una sola misión una investigación que, de otra manera, podría durar años. Para ello, será fundamental el 'Fendouzhe' o 'Striver', uno de los sumergibles tripulados más avanzados del mundo, que es capaz de alcanzar profundidades superiores a 10.000 metros y que se usará en unas 20 inmersiones.

Para dimensionar la importancia de los avances tecnológicos que les permitirán obtener mejores resultados, Osvaldo Ulloa, codirector de la expedición, explicó que antes solo estudiaban el océano a distancia, con sensores y sistemas operados de manera remota, pero ahora podrán hacerlo de manera directa para recoger muestras y estudiar el ecosistema a partir de una observación en el sitio.