Mundo China | expedición | Sudamérica

Viaje científico

La misión que emprende China en Sudamérica con tecnología "que ningún otro país posee"

Científicos de China y Chile realizan, desde este lunes, una histórica expedición marítima en una de las zonas menos exploradas del Océano Pacífico oriental.

Buque de investigación de China, Tan Suo Yi Hao.

Por Redacción Caras y Caretas

Desde este lunes 19 de enero, un grupo de científicos de China y Chile realizan una histórica expedición marítima en una de las zonas menos exploradas del Océano Pacífico oriental, reveló The South China Morning Post. Partirán desde el puerto de Valparaíso en el buque de investigación chino Tan Suo Yi Hao.

La expedición

El reporte asegura que la expedición, que se preparó durante tres años, durará tres meses y buscará nuevas formas de vida e información que permita obtener conocimientos geológicos para descifrar las causas de terremotos y tsunamis en el cinturón sísmico del Pacífico, lo que tiene impacto directo para países como China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y el resto del sudeste asiático.

Los científicos recorrerán 700 kilómetros alrededor de la Fosa de Atacama, un lugar donde se han llevado a cabo escasas exploraciones.

Proyecto académico entre China y Chile

El proyecto, en el que participan el Instituto de Ciencias e Ingeniería del Mar Profundo de la Academia China de Ciencias y el Instituto Milenio de Oceanografía, de la Universidad de Concepción de Chile, permitirá a los científicos chilenos utilizar "herramientas que ningún otro país posee actualmente".

El trabajo conjunto recortará en una sola misión una investigación que, de otra manera, podría durar años. Para ello, será fundamental el 'Fendouzhe' o 'Striver', uno de los sumergibles tripulados más avanzados del mundo, que es capaz de alcanzar profundidades superiores a 10.000 metros y que se usará en unas 20 inmersiones.

Para dimensionar la importancia de los avances tecnológicos que les permitirán obtener mejores resultados, Osvaldo Ulloa, codirector de la expedición, explicó que antes solo estudiaban el océano a distancia, con sensores y sistemas operados de manera remota, pero ahora podrán hacerlo de manera directa para recoger muestras y estudiar el ecosistema a partir de una observación en el sitio.

FUENTE: RT en Español

Temas

