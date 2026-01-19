Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Donald Trump | Groenlandia | aranceles

"Preocupense por Ucrania"

Trump amenazó con imponer 100% de aranceles a países de Europa si no le dan Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que los países europeos deben preocuparse por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y no por la isla ártica danesa.

Donald Trump, incrementó su ambición por Groenlandia amenazando a toda Europa con nuevos aranceles.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, manifestó este lunes 19 de enero que mantendrá su promesa de imponer aranceles a los países europeos si no consigue cerrar el acuerdo sobre Groenlandia. "Lo haré, al 100%", afirmó Trump en una entrevista con NBC News.

"Europa debería centrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque, francamente, ya se ve lo que eso les ha traído", señaló. "Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia", añadió.

Ruptura entre aliados de la OTAN por Groenlandia

Varios países de Europa (y de la OTAN) enviaron recientemente contingentes a Groenlandia para realizar maniobras militares, en medio de las tensiones con EEUU, causadas por las declaraciones amenazantes de Trump de apoderarse la isla que forma parte del territorio danés.

El mandatario estadounidense anunció el pasado sábado 17 la imposición de un arancel del 10% sobre todos los productos para una serie de países europeos que días atrás enviaron fuerzas militares a Groenlandia.

En vigor a partir del próximo 1° de febrero, las tasas se incrementarían al 25% el 1 de junio de 2026.

FUENTE: RT en Español

