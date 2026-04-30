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Deportes Fernando Kanapkis |

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Exfutbolista Fernando Kanapkis denuncia que Audef lo vetó y no lo deja dirigir

Audef habría vetado al exfutbolista Fernando Kanapkis, lo que le impide trabajar como entrenador, según afirmó el exfutbolista en el programa Tarde de Fútbol.

Kanapkis denuncia en Tarde de Fútbol.

Kanapkis denuncia en Tarde de Fútbol.
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El exfutbolista Fernando Kanapkis (campeón con Danubio en 1988, posteriormente en Nacional y Atletico Mineiro, entre otros) denunció que la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) lo vetó tras su pasaje por el club Salus, lo que le ha impedido continuar dirigiendo en el fútbol profesional.

Kanapkis, entrevistado en el programa Tarde de Fútbol (Caras y Caretas), expresó su descontento con el veto, especialmente porque no es socio de Audef.

Por ahora “un poco alejado del fútbol” comenzó diciendo Kanapkis al ser recibido en el programa. Recordó que comenzó su carrera como entregador “dirigiendo Miramar Misiones en inferiores, antes de la pandemia”.

Indicó que tras la pandemia pasó por Fénix y, “hace un año estuve un poquito en Salus”, Recordó que llegó allí llevado por una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que había firmado un cuerdo con el club. No obstante, precisó que “hubo un problema ahí que Audef me vetó; yo no era ni socio, pero me vetó. Desde ahí me perjudicó bastante. No sé por qué me vetó”.

Kanapkis recordó que por ese tiempo “estaba Pablo Hernández” en la directiva.

Audef y el veto

“Me vetó porque yo fui a Salus”, agregó. Y en ese sentido precisó que en Salus “había un cuerpo técnico, pero a mí me llevó la SAD”. Agregó que esta sociedad anónima “hizo un convenio con Salus y me llevó a mí y, bueno, sacaron al cuerpo técnico y ahí Audef me vetó”.

Dijo no entender la decisión de la gremial: “No entiendo el motivo, ni tampoco por qué; primero porque tampoco soy socio de Audef, pero el tema es que desde ahí, la verdad, todavía no he dirigido más”.

Igualmente, “sigo con el sueño de dirigir”, culminó.

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