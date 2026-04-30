El exfutbolista Fernando Kanapkis (campeón con Danubio en 1988, posteriormente en Nacional y Atletico Mineiro, entre otros) denunció que la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) lo vetó tras su pasaje por el club Salus, lo que le ha impedido continuar dirigiendo en el fútbol profesional.
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Exfutbolista Fernando Kanapkis denuncia que Audef lo vetó y no lo deja dirigir
Audef habría vetado al exfutbolista Fernando Kanapkis, lo que le impide trabajar como entrenador, según afirmó el exfutbolista en el programa Tarde de Fútbol.