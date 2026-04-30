Bielsa está en problemas: De Arrascaeta se fracturó la clavícula

La selección uruguaya enfrenta una preocupación mayor a semanas de su debut en el Mundial 2026. Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula derecha tras una caída durante el partido entre Estudiantes y Flamengo, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Marcelo Bielsa.
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La acción se produjo a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Ezequiel Piovi intentó recuperar el balón desde atrás y terminó derribando al volante uruguayo. Si bien la infracción no pareció violenta, la caída fue desafortunada, De Arrascaeta impactó directamente sobre su hombro derecho. De inmediato, los gestos de dolor fueron evidentes.
El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y, aunque intentaron que el jugador continuara, la dolencia lo obligó a abandonar el partido. Sujetándose el hombro y visiblemente afectado, fue reemplazado por Jorge Carrascal. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico donde se le realizaron estudios que confirmaron el peor diagnóstico: fractura de clavícula.
Se confirmó la fractura
El comunicado oficial de Flamengo ratificó la gravedad de la lesión y detalló que el futbolista regresará a Río de Janeiro junto al resto de la delegación para continuar con su recuperación. Desde el cuerpo técnico del club también reconocieron la preocupación por el contexto, señalando que “son horas calientes” tras confirmarse la fractura.
El golpe es significativo para Uruguay. Bajo el ciclo de Bielsa, De Arrascaeta es una pieza clave para el Mundial por su determinante influencia en la generación ofensiva. Su posible ausencia en la cita mundialista representa un desafío táctico y anímico para la Celeste.
Paradójicamente, días antes de la lesión, el mediocampista —reciente ganador del premio Rey de América— había relativizado el riesgo físico en el fútbol. “Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol”, afirmó en una entrevista, palabras que hoy adquieren un tono premonitorio.
En lo deportivo, el empate 1-1 dejó a Flamengo como líder del Grupo A. Los goles fueron obra de Luiz Araújo y Guido Carrillo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la lesión del uruguayo.
A falta de 47 días para el Mundial, comienza la cuenta regresiva para su recuperación. La evolución médica será determinante para saber si Bielsa podrá contar con uno de sus futbolistas más influyentes o si deberá reconfigurar su equipo en plena recta final.