Bielsa está en problemas: De Arrascaeta se fracturó la clavícula

Se confirmó la fractura

El comunicado oficial de Flamengo ratificó la gravedad de la lesión y detalló que el futbolista regresará a Río de Janeiro junto al resto de la delegación para continuar con su recuperación. Desde el cuerpo técnico del club también reconocieron la preocupación por el contexto, señalando que “son horas calientes” tras confirmarse la fractura.

El golpe es significativo para Uruguay. Bajo el ciclo de Bielsa, De Arrascaeta es una pieza clave para el Mundial por su determinante influencia en la generación ofensiva. Su posible ausencia en la cita mundialista representa un desafío táctico y anímico para la Celeste.

Paradójicamente, días antes de la lesión, el mediocampista —reciente ganador del premio Rey de América— había relativizado el riesgo físico en el fútbol. “Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial. Forma parte del fútbol”, afirmó en una entrevista, palabras que hoy adquieren un tono premonitorio.

En lo deportivo, el empate 1-1 dejó a Flamengo como líder del Grupo A. Los goles fueron obra de Luiz Araújo y Guido Carrillo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la lesión del uruguayo.

A falta de 47 días para el Mundial, comienza la cuenta regresiva para su recuperación. La evolución médica será determinante para saber si Bielsa podrá contar con uno de sus futbolistas más influyentes o si deberá reconfigurar su equipo en plena recta final.