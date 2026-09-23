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Deportes Juegos Odesur |

ampliando el palmarés

Juegos Odesur: dos nuevas medallas de oro, una de plata y bronce para el fútbol femenino

Valentín Soca en la prueba de 1.500 metros llanos y la dupla conformada por Zoe Acosta y Romina Cetraro en Remo Coastal se quedaron con el oro para Uruguay.

Valentín Soca, medalla de oro en los Juegos Odesur.

Valentín Soca, medalla de oro en los Juegos Odesur.

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Las medallas para la delegación uruguaya en los Juegos Odesur se siguen sumando y aumentando el palmarés en esta edición que ya es una de las mejores de la historia. Este miércoles Uruguay se subió al podio en atletismo, Remo Coastal y en el fútbol femenino.

Valentín Soca puso la bandera nacional en lo más alto del podio al quedarse con la medalla de oro en la prueba de los 1.500 metros llanos con un tiempo de 3 minutos, 46 segundos y 5 centésimas. De esta manera además, aseguró su participación en los Juegos Panamericanos de Lima en 2027.

También se subieron a lo más alto del podio, la dupla conformada por Zoe Acosta y Romina Cetraro quienes se quedaron con la medalla de oro en Doble Par - Remo Coastal. En esta misma disciplina pero en la categoría masculina, Marcos Sarraute y Martin Zócalo se quedaron con la medalla de plata.

Pese a que no pudo sumar victorias en la fase de grupos, la selección uruguaya femenina de fútbol se quedó con la medalla de bronce. En esta final igualó 1 a 1 ante Paraguay (Erika Vidiella había puesto en ventaja a las celestes) y en la definición por penales fueron más efectivas para quedarse con el premio de bronce.

De esta manera, y con días de competencia por delante, Uruguay lleva 37 medallas en estos Juegos Odesur, 14 de oro, y se encamina a ser una de las mejores actuaciones en la historia del torneo.

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