Las medallas para la delegación uruguaya en los Juegos Odesur se siguen sumando y aumentando el palmarés en esta edición que ya es una de las mejores de la historia. Este miércoles Uruguay se subió al podio en atletismo, Remo Coastal y en el fútbol femenino.
ampliando el palmarés
Juegos Odesur: dos nuevas medallas de oro, una de plata y bronce para el fútbol femenino
Valentín Soca en la prueba de 1.500 metros llanos y la dupla conformada por Zoe Acosta y Romina Cetraro en Remo Coastal se quedaron con el oro para Uruguay.