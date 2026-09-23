Juegos Odesur: dos nuevas medallas de oro, una de plata y bronce para el fútbol femenino

Pese a que no pudo sumar victorias en la fase de grupos, la selección uruguaya femenina de fútbol se quedó con la medalla de bronce. En esta final igualó 1 a 1 ante Paraguay (Erika Vidiella había puesto en ventaja a las celestes) y en la definición por penales fueron más efectivas para quedarse con el premio de bronce.

De esta manera, y con días de competencia por delante, Uruguay lleva 37 medallas en estos Juegos Odesur, 14 de oro, y se encamina a ser una de las mejores actuaciones en la historia del torneo.