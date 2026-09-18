Llegó al final la competencia de remo en los Juegos Odesur, en la que nuevamente brindó varias alegrías para la delegación celeste cosechando tres medallas de oro y una de bronce. Uruguay fue, junto a Chile, el que más medallas obtuvo en esta disciplina.
último día de competencia
Jornada histórica para el remo uruguayo en los Juegos Odesur: tres oro y un bronce
Uruguay junto con Chile fueron las delegaciones que más medallas consiguieron en la disciplina de remo en estos Juegos Odesur, con 16 preciadas cada uno.