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Deportes Juegos Odesur | medallas |

último día de competencia

Jornada histórica para el remo uruguayo en los Juegos Odesur: tres oro y un bronce

Uruguay junto con Chile fueron las delegaciones que más medallas consiguieron en la disciplina de remo en estos Juegos Odesur, con 16 preciadas cada uno.

El remo uruguayo hizo historia en los Juegos Odesur.

El remo uruguayo hizo historia en los Juegos Odesur.

 Lucía Pérez - COU
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Las medallas doradas llegaron gracias a Bruno Cetraro (single abierto), al equipo de cuádruple par (integrado por Bruno Cetraro, Martín González, Felipe Klüver y Leandro Salvagno) y al equipo celeste que nos representó en ocho mixto con timonel (Ynela Aires, Lucía Arrieta, Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute, Tatiana Seijas, Martín Zócalo, Zoe Acosta y como timonel Romina Cetraro).

Es la primera vez en la historia que mujeres uruguayas consiguen medallas de oro en Juegos Suramericanos remando. Antes, solo había sucedido con Romina Cetraro como timonel del ocho masculino.

Pero las alegrías no se quedaron sólo ahí, ya que en el comienzo de la jornada, Nicole Yarzón obtuvo la medalla de bronce en la categoría single abierto libre de peso, por detrás de las representantes de Paraguay y Brasil.

De esta manera, Uruguay cerró su participación en remo con 16 preciadas (misma cantidad que Chile) siendo los más ganadores de esta edición. Estas se distribuyeron en 6 de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

Medallero uruguayo en los Juegos Odesur

Si bien la actividad por los Juegos Odesur continúa, hasta el momento Uruguay lleva cosechadas 21 medallas de las cuáles 7 son de oro, 3 de plata y 11 de bronce.

Además del remo, la delegación celeste se subió al podio en natación (1 de oro), E-Sports (1 de bronce), boxeo (3 de bronce) y bochas (1 de plata y 2 de bronce).

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