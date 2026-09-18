Jornada histórica para el remo uruguayo en los Juegos Odesur: tres oro y un bronce

Pero las alegrías no se quedaron sólo ahí, ya que en el comienzo de la jornada, Nicole Yarzón obtuvo la medalla de bronce en la categoría single abierto libre de peso, por detrás de las representantes de Paraguay y Brasil.

De esta manera, Uruguay cerró su participación en remo con 16 preciadas (misma cantidad que Chile) siendo los más ganadores de esta edición. Estas se distribuyeron en 6 de oro, 2 de plata y 5 de bronce.

Medallero uruguayo en los Juegos Odesur

Si bien la actividad por los Juegos Odesur continúa, hasta el momento Uruguay lleva cosechadas 21 medallas de las cuáles 7 son de oro, 3 de plata y 11 de bronce.

Además del remo, la delegación celeste se subió al podio en natación (1 de oro), E-Sports (1 de bronce), boxeo (3 de bronce) y bochas (1 de plata y 2 de bronce).