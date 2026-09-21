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Deportes Juegos Odesur | selección uruguaya |

el femenino va por el bronce

Uruguay eliminado de los Juegos Odesur: sumó tan sólo un punto en la fase de grupos

La selección uruguaya sub 20 no tuvo un buen desempeño en estos Juegos Odesur. La selección femenina va por el bronce ante Paraguay el miércoles a las 10:00.

Uruguay eliminado de los Juegos Odesur.

Uruguay eliminado de los Juegos Odesur.

 Francisco Orrego / COU
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No fue un buen desempeño para la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur. Los dirigidos por Santiago Espasandín sumaron apenas una unidad en tres partidos, quedando en el último lugar del grupo y fuera de la pelea por buscar una medalla.

Luego del debut amargo ante Venezuela, los celestes cayeron por la mínima ante Argentina el sábado con un tanto convertido por Franco Domínguez a los 73 minutos. En la mañana de este lunes, ya sin posibilidades de jugar la próxima instancia, Uruguay igualó a uno ante Paraguay. Lautaro Navarro en el amanecer del partido puso en ventaja a los uruguayos, pero en el complemento llegó la igualdad.

De esta manera la selección uruguaya cerró su participación en estos Juegos Odesur de manera prematura y sin triunfos.

El femenino va por el bronce

No fue tampoco una buena actuación del fútbol femenino en estos Juegos Odesur. Cayó en los tres partidos que disputó ante Chile por 3 a 1 y por la mínima ante Paraguay y Venezuela.

Es por esto que la selección uruguaya jugará ante Paraguay el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana, en un partido dónde quien gane se quedará con la medalla de bronce.

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