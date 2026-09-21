Uruguay eliminado de los Juegos Odesur: sumó tan sólo un punto en la fase de grupos

Luego del debut amargo ante Venezuela, los celestes cayeron por la mínima ante Argentina el sábado con un tanto convertido por Franco Domínguez a los 73 minutos. En la mañana de este lunes, ya sin posibilidades de jugar la próxima instancia, Uruguay igualó a uno ante Paraguay. Lautaro Navarro en el amanecer del partido puso en ventaja a los uruguayos, pero en el complemento llegó la igualdad.