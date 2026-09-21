No fue un buen desempeño para la selección uruguaya sub 20 en los Juegos Odesur. Los dirigidos por Santiago Espasandín sumaron apenas una unidad en tres partidos, quedando en el último lugar del grupo y fuera de la pelea por buscar una medalla.
el femenino va por el bronce
Uruguay eliminado de los Juegos Odesur: sumó tan sólo un punto en la fase de grupos
La selección uruguaya sub 20 no tuvo un buen desempeño en estos Juegos Odesur. La selección femenina va por el bronce ante Paraguay el miércoles a las 10:00.