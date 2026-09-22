Juegos Odesur: medalla histórica en hockey; Catrofe oro en atletismo

Quien se trepó a lo más alto e hizo que el himno uruguayo volviera a escucharse en Argentino, fue Santiago Catrofe quien se quedó con la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros la cuál realizó en un tiempo de 28 minutos 16 segundos y 79 centésimas.

El medallero de Uruguay en los Juegos Odesur

Con las obtenciones de esta jornada, Uruguay alcanzó al momento 32 medallas en estos Juegos con 11 de oro. Esto hace que la delegación celeste supere las 400 preseas en la historia de los Odesur, un hecho histórico.

Esta es, al momento, la mejor actuación de Uruguay desde la edición 1990 dónde obtuvo 41 medallas siendo 13 de ellas de oro. La mejor actuación histórica fue en Santiago 1986 dónde se obtuvieron 51 medallas totales (17 de oro).

En ediciones recientes, el salto de calidad a nivel de medallas es notorio: En 2010 se logró una de oro y 13 totales, en 2014 tres de oro y 12 totales, en 2018 fueron cinco de oro y 32 totales, mientras que para Asunción 2022 la curva ascendente siguió marcándose con 8 de oro y 41 totales.