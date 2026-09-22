Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Juegos Odesur |

tercer mejor actuación en la histoira

Juegos Odesur: medalla histórica en hockey; Catrofe oro en atletismo

Con las 32 medallas obtenidas por Uruguay, superó las 400 preseas en la historia de los Juegos Odesur. Es la mejor actuación desde Lima 1990.

Uruguay medalla de bronce en hockey masculino en los Juegos Odesur.

Uruguay medalla de bronce en hockey masculino en los Juegos Odesur.

 Lucía Pérez - COU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Jornada que pasará a la historia para el deporte uruguayo en los Juegos Odesur. Entre la noche del lunes y este martes, la delegación uruguaya continuó ampliando el medallero dónde se destacó el bronce para el equipo de hockey masculino, siendo la primera presea en la historia.

En la final por el bronce, la selección de hockey masculino se impuso desde el shootout (similar definición por penales) a Brasil, alcanzando de esta manera el podio por primera vez en la historia de esta disciplina. Además, el equipo femenino de hockey también obtuvo la medalla de bronce al derrotar 9 a 0 a su par de Paraguay.

Además, el equipo masculino de rugby obtuvo la medalla de bronce al vencer por 22 a 0 a Colombia, mientras que el femenino cayó ante Paraguay y quedó en el cuarto lugar de la competencia, acariciando una medalla.

Quien se trepó a lo más alto e hizo que el himno uruguayo volviera a escucharse en Argentino, fue Santiago Catrofe quien se quedó con la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros la cuál realizó en un tiempo de 28 minutos 16 segundos y 79 centésimas.

El medallero de Uruguay en los Juegos Odesur

Con las obtenciones de esta jornada, Uruguay alcanzó al momento 32 medallas en estos Juegos con 11 de oro. Esto hace que la delegación celeste supere las 400 preseas en la historia de los Odesur, un hecho histórico.

Esta es, al momento, la mejor actuación de Uruguay desde la edición 1990 dónde obtuvo 41 medallas siendo 13 de ellas de oro. La mejor actuación histórica fue en Santiago 1986 dónde se obtuvieron 51 medallas totales (17 de oro).

En ediciones recientes, el salto de calidad a nivel de medallas es notorio: En 2010 se logró una de oro y 13 totales, en 2014 tres de oro y 12 totales, en 2018 fueron cinco de oro y 32 totales, mientras que para Asunción 2022 la curva ascendente siguió marcándose con 8 de oro y 41 totales.

Temas

Te puede interesar