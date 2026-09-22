Jornada que pasará a la historia para el deporte uruguayo en los Juegos Odesur. Entre la noche del lunes y este martes, la delegación uruguaya continuó ampliando el medallero dónde se destacó el bronce para el equipo de hockey masculino, siendo la primera presea en la historia.
tercer mejor actuación en la histoira
Juegos Odesur: medalla histórica en hockey; Catrofe oro en atletismo
Con las 32 medallas obtenidas por Uruguay, superó las 400 preseas en la historia de los Juegos Odesur. Es la mejor actuación desde Lima 1990.