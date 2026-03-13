Juventud cayó ante el DIM y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El encuentro que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot, comenzó favorable para los cafeteros que se pusieron en ventaja con un tanto de Hayen Palacios que conectó de cabeza un envío desde la izquierda. Pero la ventaja duró poco debido a que diez minutos más tarde, Federico Barrandeguy convirtió un golazo para igualar las acciones.