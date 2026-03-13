Juventud cayó ante el DIM y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Con la frente en alto, y jugando un muy buen partido, Juventud de Las Piedras hizo valer cara su derrota ante Independiente de Medellín (DIM) y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Pese a la derrota, el pedrense jugará la Copa Sudamericana.
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El encuentro que se disputó en el Estadio Atanasio Girardot, comenzó favorable para los cafeteros que se pusieron en ventaja con un tanto de Hayen Palacios que conectó de cabeza un envío desde la izquierda. Pero la ventaja duró poco debido a que diez minutos más tarde, Federico Barrandeguy convirtió un golazo para igualar las acciones.
En la segunda mitad, los dirigidos por Sebastián Méndez lucharon, tuvieron posibilidades, pero sobre el cierre del encuentro, Francisco Fydriszewski nuevamente de cabeza, convirtió el segundo del partido que le dio la clasificación al DIM.
Juventud de Las Piedras no pudo avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero aseguró su lugar en la Copa Sudamericana por lo que tendrá, al menos, seis partidos internacionales más.