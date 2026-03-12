En las horas previas a una noche que puede ser histórica, Juventud de Las Piedras cerró la incorporación de Gastón Pereiro, futbolista que supo se campeón Uruguayo con Nacional además de participar de manera oficial en partidos con la selección uruguaya.
Bomba de marzo
Juventud se sigue reforzando y anunciará a un futbolista con pasado en la selección y Nacional
Gastón Pereiro se sumará a Juventud de Las Piedras, luego de haber finalizado su vínculo con el Bari, club de la Serie B de Italia en dónde disputó 3 partidos.