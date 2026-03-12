Hacete socio para acceder a este contenido

Bomba de marzo

Juventud se sigue reforzando y anunciará a un futbolista con pasado en la selección y Nacional

Gastón Pereiro se sumará a Juventud de Las Piedras, luego de haber finalizado su vínculo con el Bari, club de la Serie B de Italia en dónde disputó 3 partidos.

Gastón Pereiro jugará en Juventud de Las Piedras.

En las horas previas a una noche que puede ser histórica, Juventud de Las Piedras cerró la incorporación de Gastón Pereiro, futbolista que supo se campeón Uruguayo con Nacional además de participar de manera oficial en partidos con la selección uruguaya.

El futbolista de 30 años vuelve al fútbol local luego de haber finalizado su vínculo con el Bari de Italia, equipo en el que disputó 3 partidos en toda la temporada entre la Serie B y la Copa de Italia.

Juventud de Las Piedras será el segundo equipo en Uruguay para Gastón Pereiro, luego de haber defendido la camiseta de Nacional, club en el que debutó y supo ser campeón Uruguayo en la temporada 2014-15.

Durante su carrera, además de la camiseta tricolor, Pereiro defendió a al PSV de Holanda, Cagliari, Ternanan, Génova y Bari en Italia. Con la selección uruguaya jugó 13 partidos (4 oficiales) en los que marcó cinco goles.

