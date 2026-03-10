Próximamente Paseo Sur – Palermo 2026: un encuentro cultural y artístico imperdible

Programación

La programación comenzará a las 17 horas con una charla titulada “Historia del Tango”, a cargo del periodista Ignacio Suárez. La actividad se realizará en el salón de la Sociedad Cultural Palermo, en la plaza Juan Ramón Gómez, ubicada en Durazno y Minas, y propone un recorrido por los orígenes y la evolución de uno de los géneros musicales más representativos del Río de la Plata.

A la misma hora se inaugurará la exposición “Creadoras”, que reúne obras de 20 artistas uruguayas. La muestra tendrá lugar en la Casa de la Cultura Afrouruguaya, situada en Isla de Flores 1645, y busca destacar el trabajo de mujeres en distintas disciplinas artísticas.

También desde las 17 horas se instalará una feria de emprendimientos en Ansina e Isla de Flores. El espacio reunirá artesanías, objetos de diseño y distintos productos elaborados por emprendedores locales, en un entorno profundamente vinculado con la historia del candombe y la cultura afrodescendiente.

La programación artística continuará a las 18 horas con el espectáculo “Calle de Fuego”, que se presentará en el escenario central de Isla de Flores y Ansina.

Comparsas

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 19 horas con la salida de comparsas. Participarán tres agrupaciones emblemáticas del candombe: Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala, que recorrerán la zona desde Isla de Flores y Santiago de Chile, aportando ritmo y tradición a la celebración.

La música continuará a las 20 horas con la presentación del grupo La Ventolera, que también actuará en el escenario central.

Paseo Sur – Palermo es una propuesta que busca consolidar un espacio cultural comunitario donde se articulen vecinos, colectivos culturales y organismos públicos. La iniciativa promueve el encuentro ciudadano y la valorización de las tradiciones barriales, especialmente aquellas vinculadas a la cultura afro uruguaya y al candombe.

La organización del evento está a cargo de diversos colectivos y organizaciones de la zona, entre ellos Casa del Vecino al Sur, Cuareim 1080, Macamba, Palermo de Feria, Amigos de Figari, Emprendiendo al Sur, Alkebulan, el Grupo de Promotores de Latido Afro, la Casa de la Cultura Afrouruguaya, Batea de Tacuarí, Sala Espacio Palermo y el Foto Club Uruguayo.

Actividad gratuita

También participan los Concejos Vecinales 1 y 2, el Municipio B y la Intendencia de Montevideo.

Además, colaboran en la jornada la comparsa La Facala y la Casa de la Memoria Ciudadana.

La actividad es abierta y gratuita, y se enmarca en una estrategia más amplia de promoción cultural y participación ciudadana en los barrios históricos de la ciudad. Para los organizadores, este tipo de encuentros no solo fortalece el tejido social, sino que también permite visibilizar la riqueza cultural que caracteriza a Palermo y Barrio Sur.

Paseo Sur – Palermo volverá a realizarse durante el año con nuevas propuestas culturales y comunitarias, manteniendo el espíritu de encuentro que impulsa el proyecto desde su creación.