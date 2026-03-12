La dura respuesta de Perchman a Pablo Mieres tras calificar de inepta a la directiva tricolor

Respaldo total a Jadson Viera

Pese a la racha negativa, la dirigencia tricolor ha decidido mantener el rumbo. Perchman confirmó que el apoyo hacia Jadson Viera, Ricardo Vairo y el resto del equipo de trabajo es "total", aunque reconoció la complejidad del presente deportivo: "Desde que estoy en el deporte, es la primera vez que estoy desnorteado de dónde está la solución a este momento".

Un diagnóstico sobre el hincha actual: "De pasión a enfermedad"

En un análisis más profundo sobre el clima que se vive en Los Céspedes, Perchman relató un reciente encuentro con referentes de la hinchada, donde reflexionó sobre la evolución del nivel de exigencia en el fútbol uruguayo.

El dirigente comparó la sequía de títulos locales sufrida entre 1984 y 1998 con la actualidad, señalando una falta de perspectiva en los sectores más jóvenes: "Esta generación, que muchos llaman de cristal, viene de una superioridad de campeonatos y clásicos que nosotros no vivimos. En muchos casos el fútbol pasó de ser una pasión a ser una enfermedad".

El descargo de Mieres

Por su parte, Pablo Mieres intentó suavizar el tono de sus críticas iniciales, aunque mantuvo su postura de fondo. Si bien admitió que el término "inepta" pudo ser fruto del "calor" del momento como hincha, reafirmó su disconformidad con el rumbo de la institución: "Lo que pasa que esta Directiva no me representa para nada" había señalado a la mencionada radio.