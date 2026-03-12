La dura respuesta de Perchman a Pablo Mieres tras calificar de inepta a la directiva tricolor

El clima político en el Club Nacional de Football sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras el cruce de declaraciones entre el dirigente Flavio Perchman y el exministro Pablo Mieres. La controversia estalló luego de que Mieres calificara de "inepta" a la actual Comisión Directiva y exigiera el cese del cuerpo técnico ante los resultados deportivos adversos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La respuesta de Perchman: "Nosotros sacamos más votos que él"
Perchman no ahorró calificativos para desestimar la opinión de Mieres, trasladando la discusión del plano futbolístico al terreno electoral. "La verdad que la opinión de Pablo Mieres me da lo mismo. ¿Cuántos votos sacó en la última elección? Creo que no salió ni edil", disparó el dirigente en declaraciones a El Espectador Deportes, subrayando que la actual conducción del club cuenta con un respaldo societario que, a su juicio, supera la representatividad política de Mieres.
"Que se quede tranquilo Mieres, que sacamos más votos nosotros que él. Él a mí me representa menos de lo que nosotros a él", sentenció Perchman, cerrando cualquier posibilidad de diálogo constructivo con el líder del Partido Independiente.
Respaldo total a Jadson Viera
Pese a la racha negativa, la dirigencia tricolor ha decidido mantener el rumbo. Perchman confirmó que el apoyo hacia Jadson Viera, Ricardo Vairo y el resto del equipo de trabajo es "total", aunque reconoció la complejidad del presente deportivo: "Desde que estoy en el deporte, es la primera vez que estoy desnorteado de dónde está la solución a este momento".
Un diagnóstico sobre el hincha actual: "De pasión a enfermedad"
En un análisis más profundo sobre el clima que se vive en Los Céspedes, Perchman relató un reciente encuentro con referentes de la hinchada, donde reflexionó sobre la evolución del nivel de exigencia en el fútbol uruguayo.
El dirigente comparó la sequía de títulos locales sufrida entre 1984 y 1998 con la actualidad, señalando una falta de perspectiva en los sectores más jóvenes: "Esta generación, que muchos llaman de cristal, viene de una superioridad de campeonatos y clásicos que nosotros no vivimos. En muchos casos el fútbol pasó de ser una pasión a ser una enfermedad".
El descargo de Mieres
Por su parte, Pablo Mieres intentó suavizar el tono de sus críticas iniciales, aunque mantuvo su postura de fondo. Si bien admitió que el término "inepta" pudo ser fruto del "calor" del momento como hincha, reafirmó su disconformidad con el rumbo de la institución: "Lo que pasa que esta Directiva no me representa para nada" había señalado a la mencionada radio.