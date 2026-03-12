Árbitros salieron al cruce y denunciarán a Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF

"Los árbitros del fútbol uruguayo no pueden ni deben ser el blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan", apuntan.

Ruglio y una conducta reincidente

Durante el comunicado, la AUDAF señaló que las declaraciones de Ignacio Ruglio contra los árbitros "no son un hecho aislado" sino que "responde a una conducta reiterada". Hay que recordar que en agosto de 2025, el presidente de Peñarol fue sancionado con 30 días sin poder ingresar a los estadios por declaraciones contra los árbitros.

Tomando en cuenta esto, la gremial de los árbitros decidió presentar una denuncia contra Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF, "en defensa de la honorabilidad y la independencia del arbitraje".