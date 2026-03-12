Las últimas declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio en dónde apuntó contra el Colegio de Árbitros y la AUF, despertaron la polémica. La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) emitió un duro comunicado en dónde confirmaron que denunciarán a Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF.
no se quedaron callados
Árbitros salieron al cruce y denunciarán a Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF
"Los árbitros no pueden ser blanco permanente de cuestionamientos cuando los resultados deportivos no acompañan", apuntaron desde AUDAF.