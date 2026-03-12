Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Ignacio Ruglio |

no se quedaron callados

Árbitros salieron al cruce y denunciarán a Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF

"Los árbitros no pueden ser blanco permanente de cuestionamientos cuando los resultados deportivos no acompañan", apuntaron desde AUDAF.

AUDAF denunciará a Ruglio ante el Tribunal de Ética.

A través de un comunicado, la AUDAF rechazó "de forma categórica" las declaraciones de Ruglio. "Este tipo de manifestaciones no solo agravia a los árbitros, sino que además contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida sobre quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia dentro del campo de juego", continúa.

El gremio aclaró que las designaciones arbitrales son "competencia exclusiva" de los órganos de la AUF y que "pretender condicionar o desacreditar dichas decisiones desde posiciones de poder dirigencial constituye un grave daño a la institucionalidad del fútbol uruguayo".

"Los árbitros del fútbol uruguayo no pueden ni deben ser el blanco permanente de cuestionamientos irresponsables cada vez que los resultados deportivos no acompañan", apuntan.

Ruglio y una conducta reincidente

Durante el comunicado, la AUDAF señaló que las declaraciones de Ignacio Ruglio contra los árbitros "no son un hecho aislado" sino que "responde a una conducta reiterada". Hay que recordar que en agosto de 2025, el presidente de Peñarol fue sancionado con 30 días sin poder ingresar a los estadios por declaraciones contra los árbitros.

Tomando en cuenta esto, la gremial de los árbitros decidió presentar una denuncia contra Ruglio ante el Tribunal de Ética de la AUF, "en defensa de la honorabilidad y la independencia del arbitraje".

