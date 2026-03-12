Peñarol: Maxi Olivera y Eric Remedi vuelven a la titularidad; Darías iría al banco

Otra buena para Aguirre es la confirmación de que Eduardo Darias estará elegible, aunque según se supo, ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Aunque resistida porque al principio se pudo catalogar como un planteo defensivo, la línea de tres/cinco del fondo le dio resultado, puntualmente contra Nacional. No fue un planteo improvisado de la Fiera, que de hecho la había probado el año pasado cuando le ganó a Racing de Avellaneda en el Campeón del Siglo por octavos de Libertadores.

Línea de 4 o 5

Pese a perder dos jugadores clave del esquema como Nahuel Herrera y Diego Laxalt, si Aguirre quiere mantener la línea de cinco abajo tiene los jugadores necesarios. Aunque puede ser difícil de sostener durante 90 minutos porque se quedó sin muchas alternativas en el banco.

Por eso, no se descarta que el entrenador apuesta por pasar a la línea de cuatro. En caso de jugar con ese sistema el equipo que se maneja para enfrentar a Albion serían con Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera; Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi y Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

También puede jugar con tres defensores, y en ese caso sería con Aguerre; Gularte, Lemos y Ferreira; Roberto Fernández, Remedi, Trindade y Togni, Leandro Umpiérrez, Leo Fernández y Matías Arezo. Habrá que aguardar los últimos entrenamientos para saber que equipo coloca el entrenador el próximo sábado en el Centenario.