Cardama mete marcha atrás y desiste de demanda millonaria contra el Estado uruguayo

"Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos", dice el documento presentado ante el juzgado de Conciliación por un abogado del estudio Hughes & Hughes. La jueza Karen Leticia Ramos emitió una resolución para dar cumplimiento con ese pedido y archivó el caso, lo que fue notificado a Defensa el jueves 5 de marzo, según surge del expediente.

Los montos que reclamaba Cardama

En cuanto al los montos del reclamo, incluía ejecutar el contrato y recibir los 57.576.00 euros para continuar con la construcción de las dos OPV. Sobre esa suma , había que hacer una "recomposición de la ecuación económica" que todavía no había calculado, pero que seguía incrementándose conforme a la gravedad de los sucesos". Además, estimaba que los daños ya causados al astillero trepaban a no menos de 48.000.000 de, cifra que podía crecer.