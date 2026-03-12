Cardama mete marcha atrás y desiste de demanda millonaria contra el Estado uruguayo

Luego de que el gobierno encabezado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, rescindiera el contrato con el astillero español Cardama, el tema tuvo varias instancias y en las últimas horas surgió nueva información. En las últimas horas el astillero Cardama desistió de la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo y "analiza otros caminos" a seguir, según publica este jueves el semanario Búsqueda.
Le empresa comunicó la decisión a la Justicia menos de dos horas después de que el gobierno rescindiera el contrato.
El presidente Yamandú anunció el 13 de febrero que el Poder Ejecutivo había rescindido el contrato firmado con Cardama en diciembre de 2023 para la construcción de dos patrullas oceánicas por 82 millones de euros. En la tarde de ese mismo día, un abogado de Cardama presentó un escrito a fin de solicitar que quedara sin efecto la convocatoria a una audiencia de conciliación fijada para el 16 de marzo.
"Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos", dice el documento presentado ante el juzgado de Conciliación por un abogado del estudio Hughes & Hughes. La jueza Karen Leticia Ramos emitió una resolución para dar cumplimiento con ese pedido y archivó el caso, lo que fue notificado a Defensa el jueves 5 de marzo, según surge del expediente.
Los montos que reclamaba Cardama
En cuanto al los montos del reclamo, incluía ejecutar el contrato y recibir los 57.576.00 euros para continuar con la construcción de las dos OPV. Sobre esa suma , había que hacer una "recomposición de la ecuación económica" que todavía no había calculado, pero que seguía incrementándose conforme a la gravedad de los sucesos". Además, estimaba que los daños ya causados al astillero trepaban a no menos de 48.000.000 de, cifra que podía crecer.