Orsi presentó la nueva Secretaría de Ciencia y llamó a fortalecer el conocimiento

Senci: motor de crecimiento

La creación de la Senci responde, según explicó el presidente, a una “visión compartida” sobre un modelo de desarrollo que no se limita a lo económico, sino que incorpora la valorización del conocimiento como motor de crecimiento.

El mandatario también remarcó que Uruguay no parte desde cero en este camino, ya que existe una trayectoria institucional en la materia. “Los cambios realizados son parte de una acumulación positiva”, indicó, al tiempo que expresó confianza en sumar actores en todo el territorio, incluyendo a las intendencias a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En el mismo evento, el secretario nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, David González, explicó que el nuevo organismo tendrá dos tareas centrales. La primera será diseñar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencti), en conjunto con Uruguay Innova, como una hoja de ruta colectiva para orientar el desarrollo científico del país.

Industrias más innovadoras

La segunda consiste en elaborar un proyecto para una nueva ley integral de diseño institucional del sistema de ciencia, tecnología e innovación junto al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), que posteriormente será elevado al Poder Legislativo.

González destacó que el objetivo es lograr que el conocimiento tenga impacto directo en la vida de la sociedad. Entre los desafíos mencionó promover industrias más innovadoras, empresas públicas más competitivas, un sistema de salud con estándares de países avanzados y una educación de alto nivel.

En ese marco, también se anunció el Programa de Valorización del Conocimiento, impulsado por Senci, Uruguay Innova y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que buscará fortalecer la transferencia de conocimiento entre el ámbito científico y la sociedad uruguaya.