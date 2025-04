La fuerte confesión de Danielo Núñez: "Le dije a mis jugadores que no me representaban"

Danielo Núñez reveló que quince días antes al partido con Vitoria, le dijo a sus jugadores "que no me representaban" por lo que estaban mostrando en cancha, destacó que "el otro día respondieron a un nivel altísimo, dejaron todo" y aseguró que "no hubo nada que impidiera que ellos aprovecharan para mostrar su buen rendimiento en el plano internacional".