Nacional se despide ante Cerro y la continuidad de Eguren está en riesgo

Si bien hace poco tiempo asumió la dirección técnica de Nacional, los números de Bava son muy malos. Dirigió 11 partidos, de los cuales ganó 4, empató 1 y perdió 6. Convirtió 20 goles y le anotaron 22.

Los números no son nada esperanzadores de cara a los dos partidos que le quedan por Copa Libertadores de América y el Torneo Intermedio que se nos viene.

¿Quién es el culpable del momento?

Luego de ver el primer semestre del tricolor, todos buscamos un culpable. ¿Será que los técnicos Peirano, Viera y ahora Bava no puedan hacer que Nacional gane y defina campeonatos? ¿Serán los jugadores que no dan la talla? o será la dirección deportiva que no dio en el clavo.

En las últimas horas sufrió el fuerte rumor que el presidente Ricardo Vairo analiza por estas horas la continuidad del manager general Sebastián Eguren. Habrá una reunión del presidente con el entrenador y el manager general y en las próximas horas puede haber novedades. No hay satisfacción con los futbolistas que fueron contratados para esta temporada. Lo curioso, es que el vicepresidente Flavio Perchman siempre se manifestó como el principal responsable en la contratación de los jugadores.