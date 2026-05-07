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Deportes Apertura | Colegio de Árbitros | Club Atlético Peñarol

se baja el telón

Colegio de Árbitros designó las ternas para la última del Apertura

Hernán Heras estará en Racing y Central Español. Javier Feres en el choque de Nacional y Cerro, mientras Javier Burgos estará en Cerro Largo y Peñarol

Se va la última fecha del Apertura.

Se va la última fecha del Apertura.

 Enzo Santos / FocoUy
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Este viernes estará comenzando la última fecha del Torneo Apertura, en la que Racing ya se consagró campeón pero será crucial para determinar los cruces del Intermedio. En las últimas horas, el Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones para el fin de semana.

Racing visitará a Central Español el próximo sábado, encuentro que será arbitrado por Hernán Heras junto a Yimmy Álvarez. El escolta, Deportivo Maldonado, recibirá a Boston River con arbitraje de Gustavo Tejera y Andrés Cunha.

Otra de las revelaciones de este primer torneo es Albión, que estará enfrentando a Danubio con arbitraje de Esteban Ostojich y Jonathan Fuentes.

Además, Javier Feres y Leodan González estarán en el choque de Nacional ante Cerro, mientras que Javier Burgos y Antonio García fueron designados para dirigir el partido entre Cerro Largo y Peñarol.

Así va la última fecha del Apertura

Viernes 8 de mayo

19:30 - Wanderers vs Liverpool

  • Parque Viera
  • Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)

Sábado 9 de mayo

15:30 - Danubio vs Albion

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Esteban Ostojich - Jonhatan Fuentes (VAR)

18:30 - Central Español vs Racing

  • Parque Palermo
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

Domingo 10 de mayo

11:00 - Defensor Sporting vs Juventud

  • Estadio Franzini
  • Santiago Motta - Christian Ferreyra (VAR)

16:00 - MC Torque vs Progreso

  • Estadio Charrúa
  • Eduardo Varela - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Nacional vs Cerro

  • Gran Parque Central
  • Javier Feres - Leodán González (VAR)

Lunes 11 de mayo

17:00 - Deportivo Maldonado vs Boston River

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

20:30 - Cerro Largo vs Peñarol

  • Estadio Ubilla
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

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