Colegio de Árbitros designó las ternas para la última del Apertura

Además, Javier Feres y Leodan González estarán en el choque de Nacional ante Cerro, mientras que Javier Burgos y Antonio García fueron designados para dirigir el partido entre Cerro Largo y Peñarol.
Así va la última fecha del Apertura
Viernes 8 de mayo
19:30 - Wanderers vs Liverpool
- Parque Viera
- Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)
Sábado 9 de mayo
15:30 - Danubio vs Albion
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Esteban Ostojich - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:30 - Central Español vs Racing
- Parque Palermo
- Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)
Domingo 10 de mayo
11:00 - Defensor Sporting vs Juventud
- Estadio Franzini
- Santiago Motta - Christian Ferreyra (VAR)
16:00 - MC Torque vs Progreso
- Estadio Charrúa
- Eduardo Varela - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Nacional vs Cerro
- Gran Parque Central
- Javier Feres - Leodán González (VAR)
Lunes 11 de mayo
17:00 - Deportivo Maldonado vs Boston River
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)
20:30 - Cerro Largo vs Peñarol
- Estadio Ubilla
- Javier Burgos - Antonio García (VAR)