Leo Fernández habló sobre la diferencia entre las pelotas y del momento de Peñarol

Sobre el rendimiento en la cancha, y en particular sobre su pegada en los tiros libres, evitó excusas pero admitió diferencias entre las pelotas que se proporcionan para la Copa Libertadores y las que se brindan para el Campeonato Uruguayo:

"No quiero hablar mucho de la pelota, porque después dicen que uno pone excusas, pero sí, son distintas. Hay que trabajar, encontrar el golpe e intentar que el equipo también encuentre esos goles".

La importancia de ganar y pasar de fase

El jugador valoró entrenar con ventaja en el marcador, aunque sabe que el camino requiere esfuerzo: "Entrenar con el resultado a favor es mucho mejor. Queremos seguir creciendo e intentar buscar más puntos y pasar de fase".

También elogió al rival y la dificultad del partido: "El rival juega también, a veces los espacios son pocos. Ellos pudieron encontrar su partido y nosotros lo buscamos por todos lados. Intentamos hasta que se dio".

Compromiso absoluto con la camiseta de Peñarol

Fernández, clave en asistencias y juego colectivo, se mostró feliz por la victoria del equipo: "Estoy muy contento porque volvieron las asistencias, pero lo más importante es que el equipo ganó".

Rechazó etiquetas de crack, pero reafirmó su entrega: "No me creo un crack manejando las cosas, pero intento estar equilibrado. En la cancha me mato para que Peñarol pueda ganar". Y cerró con un mensaje contundente para la hinchada:

"Vamos a dar todo por Peñarol, como lo hemos dado y como lo vamos a seguir dando. Peñarol es una cosa sola, vamos todos para adelante e intentar conseguir todo lo posible".