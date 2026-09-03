Comenzó la Copa AUF Uruguay para los equipos amateurs. Con dos encuentros esta semana, se dieron a conocer los primeros dos clasificados a la segunda fase eliminatoria del torneo, en dónde los aguardan clubes de la Divisional D y de OFI.
Lito y Deportivo Italiano adentro
Comenzó la Copa AUF Uruguay para los equipos amateurs: estos son los primeros clasificados
Deportivo Italiano y Lito son los primeros equipos en avanzar a la próxima fase de la Copa AUF Uruguay al eliminar a Deutscher y Rampla Juniors, respectivamente.