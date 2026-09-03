Comenzó la Copa AUF Uruguay para los equipos amateurs: estos son los primeros clasificados

En el partido de este miércoles, que tuvo lugar en el Complejo Rentistas, Deportivo Italiano derrotó 2 a 0 a Deutscher con goles de Santiago Rodríguez y Anthony Stella para de esta manera se metió en la próxima instancia. El equipo tano atraviesa un gran momento en la Primera Amateur, mientras que Deutscher, luego de obtener el torneo inicial, cayó considerablemente en rendimiento.