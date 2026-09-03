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Deportes Copa AUF | Lito | italiano

Lito y Deportivo Italiano adentro

Comenzó la Copa AUF Uruguay para los equipos amateurs: estos son los primeros clasificados

Deportivo Italiano y Lito son los primeros equipos en avanzar a la próxima fase de la Copa AUF Uruguay al eliminar a Deutscher y Rampla Juniors, respectivamente.

Lito sigue en la Copa AUF Uruguay.

Lito sigue en la Copa AUF Uruguay.

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Comenzó la Copa AUF Uruguay para los equipos amateurs. Con dos encuentros esta semana, se dieron a conocer los primeros dos clasificados a la segunda fase eliminatoria del torneo, en dónde los aguardan clubes de la Divisional D y de OFI.

En el partido de este miércoles, que tuvo lugar en el Complejo Rentistas, Deportivo Italiano derrotó 2 a 0 a Deutscher con goles de Santiago Rodríguez y Anthony Stella para de esta manera se metió en la próxima instancia. El equipo tano atraviesa un gran momento en la Primera Amateur, mientras que Deutscher, luego de obtener el torneo inicial, cayó considerablemente en rendimiento.

Además, este jueves hubo actividad por esta misma instancia. En el Estadio Olímpico, Lito se impuso 2 a 1 ante Rampla Juniors y continúa en la Copa Uruguay. Los goles en el equipo de Arroyo Seco fueron convertidos por Andrés García y Maximiliano Viquez, mientras que Ismael Tejería descontó para el picapiedra.

Lo que se viene en la Copa AUF Uruguay

Con Lito y Deportivo Italiano en la siguiente ronda, resta saber quiénes serán los otros dos clubes de la Primera Amateur que disputen la segunda fase eliminatoria de la Copa Uruguay.

El miércoles 9 de setiembre a las 19:00 horas en el Estadio José Pedro Damiani, Terremoto recibirá a Bella Vista. Finalmente, el martes 15 de este mismo mes en el Estadio Silvestre Landoni, Durazno recibirá a Deportivo Colonia, partido que comenzará a las 19:00 horas.

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