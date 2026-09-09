Cayó banda que gestionaba grandes plantaciones ilegales de marihuana en Rivera

La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), a través de la Regional Norte de Rivera, llevó adelante una investigación acerca de un grupo delictivo dedicado a la producción ilegal de marihuana a gran escala que incluyó varios allanamientos, logrando la detención de tres personas y la incautación de cannabis, armas y vehículos.
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Operación Manantial
Bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 3° Turno Semiespecializada de Rivera, con el apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional y la Brigada Departamental de Seguridad Rural, se llevó a cabo la Operación Manantial, teniendo como principal objetivo la desarticulación de un grupo delictivo dedicado a la plantación y venta de marihuana.
En la mañana de este miércoles 9 de setiembre, se llevaron adelante un total de 6 allanamientos en la ciudad de Rivera y en la zona rural del departamento, luego de haberse constatado que las personas investigadas tendrían una abultada plantación de cannabis en una zona rural.
Incautaciones y detenciones en Rivera
En los allanamientos se incautó un total de 355 plantas de marihuana y 5 bolsas de nylon que contenían sustancia vegetal, con un peso total de 4,732 kg de cogollos.
También se incautaron: una escopeta, una pistola con sus numeración limada, una chumbera, dos camionetas y una moto.
Además, se decomisaron otros elementos que eran utilizados para la producción: una garrafa de gas, un termómetro, un machete, tres celulares, fertilizantes para tierra, 110 macetas de color negro y tres bolsas de tierra.
En el lugar se detuvo a un hombre de 24 años, sin antecedentes penales; y a un hombre de 32 años y una mujer 61 años, ambos poseedores de antecedentes penales.
La Justicia dispuso que los detenidos mantengan situación y sean conducidos en la tarde de este miércoles ante la sede de Fiscalía.