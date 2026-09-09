Cayó banda que gestionaba grandes plantaciones ilegales de marihuana en Rivera

Incautaciones y detenciones en Rivera

En los allanamientos se incautó un total de 355 plantas de marihuana y 5 bolsas de nylon que contenían sustancia vegetal, con un peso total de 4,732 kg de cogollos.

También se incautaron: una escopeta, una pistola con sus numeración limada, una chumbera, dos camionetas y una moto.

Además, se decomisaron otros elementos que eran utilizados para la producción: una garrafa de gas, un termómetro, un machete, tres celulares, fertilizantes para tierra, 110 macetas de color negro y tres bolsas de tierra.

En el lugar se detuvo a un hombre de 24 años, sin antecedentes penales; y a un hombre de 32 años y una mujer 61 años, ambos poseedores de antecedentes penales.

La Justicia dispuso que los detenidos mantengan situación y sean conducidos en la tarde de este miércoles ante la sede de Fiscalía.