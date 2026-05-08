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Deportes

luchó pero no pudo

Millonarios venció a Boston River y lo eliminó de la Sudamericana

Boston River cayó 4 a 2 ante el elenco colombiano, y de esta manera quedó eliminado del certamen internacional a falta de dos fechas.

Boston River eliminado de la Sudamericana.

Boston River eliminado de la Sudamericana.

 Gastón Britos / FocoUy
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No fue la noche para Boston River, que si bien supo estar por delante del marcador en dos ocasiones, terminó perdiendo ante Millonarios de Colombia. De esta manera, y con este resultado, el sastre quedó eliminado de la Copa Sudamericana a falta de dos fechas.

Si bien el elenco colombiano comenzó mejor el partido, quien se iba a poner en ventaja iban a ser los locales. Marcelo Hornos a los 18 minutos, fue el encargado de abrir el marcador a favor de Boston River.

En el complemento iba a llegar el empate a través de Rodrigo Contreras que cambió penal por gol. Pero nuevamente los dirigidos por Ithurralde iban a sorprender y a falta de quince minutos, Yair González iba a volver a ilusionar al elenco local.

Pero la alegría duró poco, y apenas unos minutos más tarde, Millonarios iba a volver a igualar el partido. Leonardo Castro falló el penal en primera instancia, pero por un adelantamiento del golero Antúnez, obligó a repetir el remate que finalmente se cambió por gol.

De ahí en más, iba a llegar una ráfaga de goles colombianos. Rodrigo Contreras y Beckham Castro se encargaron de poner cifras finales con las que Millonarios se llevó la victoria de Montevideo y eliminó a Boston River de la Copa Sudamericana.

Posiciones: Sao Paulo 8, O’Higgins 7, Millonarios 7, Boston River 0.

Boston River

Bruno Antúnez, Rafael Haller, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Ignacio Fernández, Andrés Romero (62′ Yair González), Francisco Barrios (62′ Federico Dafonte), Gonzalo Reyna, Marcelo Hornos (56′ Facundo Muñoa), Gastón Ramírez (56′ Agustín Amado) y Alexander González (46′ Francisco Bonfiglio).

DT: Ignacio Ithurralde.

Millonarios

Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Sebastián Del Castillo (76′ Julián Angulo), Mateo García (69′ Beckham Castro), Rodrigo Ureña, David Silva (76′ Stiven Vega), Leonardo Castro y Rodrigo Contreras (87′ Danovis Banguero).

DT: Fabián Bustos.

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