Millonarios venció a Boston River y lo eliminó de la Sudamericana

Pero la alegría duró poco, y apenas unos minutos más tarde, Millonarios iba a volver a igualar el partido. Leonardo Castro falló el penal en primera instancia, pero por un adelantamiento del golero Antúnez, obligó a repetir el remate que finalmente se cambió por gol.

De ahí en más, iba a llegar una ráfaga de goles colombianos. Rodrigo Contreras y Beckham Castro se encargaron de poner cifras finales con las que Millonarios se llevó la victoria de Montevideo y eliminó a Boston River de la Copa Sudamericana.

Posiciones: Sao Paulo 8, O’Higgins 7, Millonarios 7, Boston River 0.

Boston River

Bruno Antúnez, Rafael Haller, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Ignacio Fernández, Andrés Romero (62′ Yair González), Francisco Barrios (62′ Federico Dafonte), Gonzalo Reyna, Marcelo Hornos (56′ Facundo Muñoa), Gastón Ramírez (56′ Agustín Amado) y Alexander González (46′ Francisco Bonfiglio).

DT: Ignacio Ithurralde.

Millonarios

Diego Novoa, Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia, Sebastián Del Castillo (76′ Julián Angulo), Mateo García (69′ Beckham Castro), Rodrigo Ureña, David Silva (76′ Stiven Vega), Leonardo Castro y Rodrigo Contreras (87′ Danovis Banguero).

DT: Fabián Bustos.