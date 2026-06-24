Mundial 2026: Colombia derrotó al Congo y enfrentará su prueba más dura

La selección de Colombia dio un paso decisivo en el Mundial 2026 al derrotar por la mínima diferencia a la República Democrática del Congo en Guadalajara y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo. Sin embargo, el triunfo dejó en evidencia que el camino hacia las instancias decisivas será cada vez más exigente y que el próximo desafío podría ser el más complicado de la fase de grupos.
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El equipo dirigido por el combinado cafetero encontró más dificultades de las previstas frente a un rival que se mostró ordenado, intenso y dispuesto a complicar a uno de los favoritos de la zona K. Colombia logró imponerse por 1-0 y mantener el puntaje ideal tras dos presentaciones, aunque debió trabajar hasta el final para sostener la ventaja.
Clasificación a los dieciseisavos
Con este resultado, los sudamericanos llegaron a seis puntos, producto de dos victorias en igual cantidad de partidos, además de acumular cuatro goles a favor y apenas uno en contra. La clasificación a los dieciseisavos de final ya es una realidad, pero todavía queda pendiente un objetivo importante, quedarse con el primer puesto del grupo.
Ese objetivo dependerá de lo que ocurra en la tercera jornada, cuando Colombia se enfrente a Portugal en Miami en uno de los partidos más atractivos de esta fase del campeonato. El choque enfrentará a dos selecciones que aparecían como las grandes candidatas para avanzar y que cuentan con plantillas repletas de talento y experiencia internacional.
Portugal llega fortalecida tras golear 5-0 a Uzbekistán en Houston y dejar atrás las dudas que habían surgido después de su estreno en el torneo y de las tensiones internas relacionadas con el papel de Cristiano Ronaldo dentro del equipo. El delantero de 41 años respondió en el campo con un doblete y volvió a convertirse en el gran referente del conjunto europeo.
Liderazgo del grupo
El duelo entre colombianos y portugueses definirá el liderazgo del grupo K y también servirá como una prueba de carácter para una selección cafetera que sueña con llegar lejos en el Mundial. Más allá de haber cumplido el primer objetivo de avanzar de ronda, la verdadera medida de sus aspiraciones podría llegar precisamente ante uno de los gigantes del fútbol europeo.
Mientras tanto, la República Democrática del Congo todavía conserva opciones de avanzar como uno de los mejores terceros si consigue una victoria en la última fecha, mientras que Uzbekistán, debutante absoluto en una Copa del Mundo, quedó eliminada tras sumar dos derrotas y recibir ocho goles en contra.