Dos atentados golpean a Colombia en el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella

El gobierno apunta contra los grupos armados

El nuevo presidente condenó el ataque y aseguró que los responsables serán perseguidos por las autoridades. “Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó en redes sociales.

De la Espriella sostuvo además que los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública refuerzan la decisión de su administración de combatir a las organizaciones armadas y recuperar la seguridad en las zonas afectadas por la violencia.

Las autoridades también han señalado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por un atentado ocurrido la semana pasada contra una instalación policial en el departamento del Cauca, que dejó diez personas heridas.

El nuevo gobierno ha adoptado una postura más dura frente a las organizaciones armadas y se ha distanciado de la política de diálogo impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Explosión en la vía Panamericana

El segundo ataque se produjo en el suroeste del país, sobre la vía Panamericana, una de las principales rutas de conexión entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

El atentado tuvo como objetivo infraestructura vial ubicada en las inmediaciones de Mandiva, donde un vehículo fue abandonado y posteriormente explotó. Según el reporte del Ejército, dos vigilantes que custodiaban las instalaciones sufrieron heridas leves.

Uno de los trabajadores relató que una persona dejó el vehículo en el lugar y posteriormente escapó en una motocicleta.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, calificó el hecho como un “atentado terrorista” y afirmó que el gobierno trabaja para restablecer la movilidad en la zona.

La infraestructura afectada se encontraba en una etapa avanzada de construcción y forma parte de una obra destinada a mejorar la conexión vial entre Cali y Popayán.

Los ataques se producen en un momento especialmente significativo para el nuevo gobierno. De la Espriella asumió la Presidencia en Cali y, durante su discurso de juramentación, planteó una política de seguridad basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

El mandatario advirtió a los grupos armados que cuentan con dos alternativas: someterse a la ley o enfrentar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Como parte de ese giro, el gobierno anunció el traslado de 117 prisioneros vinculados a procesos de paz desarrollados durante la administración anterior hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.